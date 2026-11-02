گروه استان‌ها - مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به اهمیت یوم‌الله ۱۳ آبان و شرایط کشور پس از جنگ رمضان، این روز را نماد هویت ملی، آزادی‌خواهی و ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های بیگانه دانست.

«سیدفواد حسینی»، مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان اظهار کرد: یوم‌الله ۱۳ آبان یادآور سه حادثه بزرگ در تاریخ سیاسی کشور است که همگی بیانگر روحیه استقلال‌طلبی، آزادی‌خواهی و سلطه‌ناپذیری ملت ایران در طول تاریخ هستند.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور و جنگ رمضان افزود: ۱۳ آبان سال ۱۴۰۵ به واسطه سلطه‌طلبی قدرت‌های جهانی و تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تحمیل اراده خود بر ملت ایران، از اهمیت تاریخی ویژه‌ای برخوردار است.

حسینی تصریح کرد: با حضور پررنگ جوانان، نوجوانان، دانش‌آموزان، فرهنگیان و آحاد مردم، بار دیگر اراده و هویت تاریخی ملت ایران به جهانیان نشان داده خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در پایان خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان تنها یک روز در تقویم تاریخی کشور نیست، بلکه روز هویت ملی، استقلال‌طلبی و آزادی‌خواهی ملت ایران است؛ ملتی صلح‌طلب که خواهان جنگ و تجاوز به هیچ کشوری نیست، اما در سخت‌ترین شرایط نیز مقتدرانه پای دفاع از وطن خود ایستاده و خواهد ایستاد.

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