۱۳ آبان امسال فرصتی برای نمایش وحدت ملی و تداوم حماسه مقاومت ملت ایران است

گروه استان‌ها - نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه جنگ رمضان، حضور گسترده اقشار مختلف مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان را نماد بصیرت، وحدت ملی و دفاع از استقلال کشور دانست و بر نقش فرهنگیان، دانشگاهیان و قشر تحصیل‌کرده در تبیین این مفاهیم برای نسل جوان تأکید کرد.

«سالار مرادی»، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، با اشاره به جایگاه متفاوت ۱۳ آبان امسال اظهار کرد: تجربه جنگ رمضان و شرایطی که ملت ایران در این مقطع پشت سر گذاشت، اهمیت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را دوچندان کرده و نشان داد که وحدت و انسجام ملی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار کشور است.

وی افزود: حماسه‌آفرینی و مقاومت مردم ایران در میدان دفاع، باید امروز در عرصه بصیرت، آگاهی، حفظ استقلال و تقویت همبستگی ملی تداوم پیدا کند.

مرادی با تأکید بر ضرورت حضور همه اقشار جامعه در راهپیمایی ۱۳ آبان تصریح کرد: فرهنگیان، دانشگاهیان، دانشجویان، افراد تحصیل‌کرده و نخبگان در کنار سایر اقشار مردم باید با حضوری پرشور و آگاهانه، پیام وحدت و ایستادگی ملت ایران را به نمایش بگذارند.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در پایان خاطرنشان کرد: پیام مهم ۱۳ آبان برای نسل جوان و دانش‌آموزان این است که حفظ استقلال و عزت کشور تنها به میدان دفاع محدود نمی‌شود، بلکه با آگاهی، بصیرت، وحدت ملی و مسئولیت‌پذیری همه مردم در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان استمرار می‌یابد.

انتهای پیام/