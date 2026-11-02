گروه استان‌ها - امام جمعه سقز، با اشاره به جایگاه ۱۳ آبان به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، تأکید کرد: مقابله با ظلم و حمایت از جبهه حق، ریشه در آموزه‌های قرآن کریم و سیره پیامبر اسلام (ص) دارد.

ماموستا «محمود ابن‌الخیاط»، امام جمعه شهرستان سقز، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، با اشاره به مبانی دینی استکبارستیزی اظهار کرد: مبارزه با طاغوت و ایستادگی در برابر ظلم، از آموزه‌های صریح قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم (ص) است و مسلمانان همواره باید در جبهه حق قرار بگیرند و در برابر باطل ایستادگی کنند.

وی افزود: در تاریخ اسلام نیز پیامبر اکرم (ص) و مسلمانان در برابر قدرت‌های بزرگ آن دوران، از جمله امپراتوری ایران و روم، ایستادگی کردند که بیانگر ضرورت دفاع از حق و مقابله با سلطه‌گری است.

امام جمعه سقز با اشاره به حوادث تاریخی ۱۳ آبان تصریح کرد: این روز یادآور مبارزات ملت ایران در برابر استکبار جهانی و تبعید امام خمینی (ره) و همچنین نقش‌آفرینی دانشجویان در مسیر مبارزه با سلطه آمریکا است.

ماموستا ابن‌الخیاط در پایان با دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان خاطرنشان کرد: امیدواریم امسال مردم استان کردستان و سراسر کشور با حضوری پرشورتر از سال‌های گذشته، بار دیگر روحیه استکبارستیزی و حمایت خود از جبهه حق را به نمایش بگذارند.

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