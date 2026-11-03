گروه استان‌ها ـ مدیر حوزه‌های علمیه برادران کردستان با تأکید بر سابقه حضور و همراهی مردم این استان در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی گفت: حضور مردم در تجمعات شبانه، حتی در شرایط نامساعد جوی و زیر باران، نشان‌دهنده پیوند مردم با انقلاب و نقش‌آفرینی آنان به‌عنوان پشتوانه اصلی نظام اسلامی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین «نادر رنجبر»، مدیر حوزه‌های علمیه برادران استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان و در حاشیه تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج اظهار کرد: مردم کردستان مردمی غیرتمند و پایبند به آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند و در برهه‌های مختلف تاریخی، وفاداری و ایستادگی خود را در مسیر انقلاب به اثبات رسانده‌اند.

وی با اشاره به سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی و تجربه بحران‌های مختلف در استان کردستان افزود: مردم این استان در آن دوران نیز عقب‌نشینی نکردند و با تمام وجود در دفاع از نظام اسلامی حضور داشتند.

رئیس حوزه علمیه برادران کردستان با اشاره به استمرار حضور مردم در تجمعات شبانه بیان کرد: از زمان آغاز این تجمعات، مردم در شرایط مختلف آب‌وهوایی، از گرما و سرما گرفته تا روزهای بارانی، میدان را ترک نکرده و با حضور خود بر همراهی با آرمان‌های انقلاب تأکید کرده‌اند.

رنجبر خاطرنشان کرد: این حضور مستمر پیامی روشن برای افکار عمومی جهان دارد و نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی متکی به مردم است و مردم، استوانه اصلی نظام و مهم‌ترین پشتوانه آن به شمار می‌روند.

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