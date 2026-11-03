در گفتوگو با تابناک تأکید شد؛
بارش شدید باران هم نتوانست اراده مردم کردستان را برای حضور در میدان متوقف کند + فیلم
گروه استانها - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه سنندج، گفت: مردم غیور کردستان، زن و مرد، در گرما و سرما و حتی زیر بارش شدید باران، بار دیگر اوج میهندوستی و وفاداری خود به نظام و انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.
حجتالاسلام والمسلمین «سیدمحمد سادات»، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با اشاره به حضور باشکوه مردم در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج اظهار کرد: این حضور، جلوهای روشن از اوج میهندوستی مردم رشید ایران، بهویژه مردم غیور و فرهنگمدار استان کردستان است.
وی افزود: مردان و زنان غیور کردستان در شرایط مختلف جوی، از گرمای هوا گرفته تا سرمای زمستان و بارش باران، همواره پای کار نظام و انقلاب اسلامی ایستادهاند و امشب نیز صحنههای بسیار زیبا و ماندگاری از اتحاد، همدلی و وفاداری به آرمانهای انقلاب خلق کردند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به بارش شدید باران در جریان این مراسم تصریح کرد: با وجود بارندگی شدید، مردم تا پایان مراسم در میدان حضور داشتند و این ایستادگی نشان داد که شرایط جوی و دشواریهای مسیر نیز نمیتواند اراده آنان را برای حمایت از نظام و انقلاب متزلزل کند.
سادات خاطرنشان کرد: مردم کردستان بار دیگر با حضور آگاهانه و پرشور خود، عشق و ارادتشان به میهن، نظام و انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند و ثابت کردند که در همه شرایط پای آرمانهای خود ایستادهاند.
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