بارش شدید باران هم نتوانست اراده مردم کردستان را برای حضور در میدان متوقف کند + فیلم

گروه استانها - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه سنندج، گفت: مردم غیور کردستان، زن و مرد، در گرما و سرما و حتی زیر بارش شدید باران، بار دیگر اوج میهن‌دوستی و وفاداری خود به نظام و انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدمحمد سادات»، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، با اشاره به حضور باشکوه مردم در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج اظهار کرد: این حضور، جلوه‌ای روشن از اوج میهن‌دوستی مردم رشید ایران، به‌ویژه مردم غیور و فرهنگ‌مدار استان کردستان است.





وی افزود: مردان و زنان غیور کردستان در شرایط مختلف جوی، از گرمای هوا گرفته تا سرمای زمستان و بارش باران، همواره پای کار نظام و انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و امشب نیز صحنه‌های بسیار زیبا و ماندگاری از اتحاد، همدلی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب خلق کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به بارش شدید باران در جریان این مراسم تصریح کرد: با وجود بارندگی شدید، مردم تا پایان مراسم در میدان حضور داشتند و این ایستادگی نشان داد که شرایط جوی و دشواری‌های مسیر نیز نمی‌تواند اراده آنان را برای حمایت از نظام و انقلاب متزلزل کند.

سادات خاطرنشان کرد: مردم کردستان بار دیگر با حضور آگاهانه و پرشور خود، عشق و ارادتشان به میهن، نظام و انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند و ثابت کردند که در همه شرایط پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند.