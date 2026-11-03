شهدای کودک و نوجوان چهار ویژگی برجسته داشتند؛ بصیرت، معنویت، شجاعت و تربیت صحیح خانوادگی

گروه استان‌ها ـ نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر ضرورت الگوبرداری نسل امروز از شهدای کودک و نوجوان گفت: شهیدان نوجوان در کنار سن کم، از فهم و اندیشه عمیق، خودسازی و معنویت، همت و شجاعت و تربیت صحیح خانوادگی برخوردار بودند و باید این ویژگی‌ها در نظام تربیتی امروز جامعه مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی»، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، در اولین اجلاسیه شهدای کودک استان کردستان، با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم و حاضران اظهار کرد: شهدای عزیز ما خود میزبان و دعوت‌کننده اصلی این جلسه هستند و امیدواریم برگزاری چنین برنامه‌هایی زمینه‌ساز شناخت بهتر سیره و منش این شهیدان برای نسل جوان باشد.

وی با اشاره به حضور گسترده دانش‌آموزان در دوران دفاع مقدس افزود: شهید حسین فهمیده تنها یکی از نوجوانانی بود که در سن ۱۳ سالگی به میدان دفاع از کشور رفت؛ نوجوانان بسیاری در سنین ۱۳ تا ۱۵ سالگی در جبهه‌ها حضور داشتند و بخش قابل توجهی از شهدای دفاع مقدس را دانش‌آموزان تشکیل می‌دادند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با بیان اینکه چهار ویژگی مهم در شخصیت شهدای کودک و نوجوان قابل مشاهده بود، تصریح کرد: نخستین ویژگی آنان، برخورداری از فهم و اندیشه عمیق در سنین پایین بود؛ موضوعی که باید امروز بیش از گذشته مورد توجه خانواده‌ها و نظام آموزشی قرار گیرد.

پورذهبی دومین ویژگی این شهیدان را خودسازی و معنویت دانست و گفت: این نوجوانان در کنار نشاط، بازیگوشی و اقتضائات طبیعی سن خود، انسان‌هایی با معنویت و شخصیت خودساخته بودند و همین معنویت، آنان را در مسیر مقاومت و ایستادگی استوار نگه می‌داشت.

وی همت و شجاعت را سومین ویژگی شهدای نوجوان برشمرد و خاطرنشان کرد: این شهیدان با وجود سن کم، از شجاعت و روحیه ایثار بالایی برخوردار بودند و در برابر سختی‌ها و تهدیدها عقب‌نشینی نمی‌کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان چهارمین ویژگی را تربیت صحیح خانوادگی و همراهی پدران و مادران عنوان کرد و افزود: خانواده‌ها در تربیت این نسل نقش بسیار مهمی داشتند؛ والدینی که فرزندان خود را با ایمان، شجاعت و روحیه مسئولیت‌پذیری پرورش داده بودند و حتی در سخت‌ترین لحظات شهادت فرزندانشان نیز صبر و استواری خود را حفظ می‌کردند.

پورذهبی در پایان با قدردانی از دست‌اندرکاران اولین اجلاسیه شهدای کودک استان کردستان ابراز امیدواری کرد: نسل امروز نوجوانان و جوانان با شناخت سیره شهدا، این چهار ویژگی ارزشمند را در زندگی خود تقویت کنند و در مسیر ایمان، آگاهی، شجاعت و مسئولیت‌پذیری گام بردارند.

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