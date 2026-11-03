استاندار کردستان با نخستین طلاآور پاراآسیایی استان دیدار کرد

گروه استان‌ها - استاندار کردستان در دیدار با پارسا محمدی، ملی‌پوش والیبال نشسته استان، کسب مدال طلای بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا را تبریک گفت و از پیگیری‌های فرمانده انتظامی استان برای رفع موانع اعزام این ورزشکار قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «آرش زره‌تن لهونی»، استاندار کردستان، در دیدار با «پارسا محمدی»، ملی‌پوش والیبال نشسته استان، افتخارآفرینی و کسب مدال طلای بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ژاپن را تبریک گفت و اظهار کرد: کردستان از ظرفیت‌ها و استعدادهای ارزشمندی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه ورزش برخوردار است و حمایت از این توانمندی‌ها و فراهم کردن زمینه شکوفایی استعداد جوانان، از اولویت‌های مدیریت استان به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از سردار «یحیی الهی»، فرمانده انتظامی استان، برای همکاری و پیگیری مؤثر در رفع موانع اعزام این ورزشکار افزود: پس از اطلاع از مشکل پیش‌آمده در روند اعزام پارسا محمدی به دلیل مسائل مربوط به خدمت سربازی، موضوع به فرمانده انتظامی استان منعکس شد و سردار الهی تا حصول نتیجه، پیگیری‌های لازم را انجام داد.

استاندار کردستان همچنین از خانواده پارسا محمدی، مربیان، مدیران اداره‌کل ورزش و جوانان استان و تمامی افرادی که در مسیر کسب این موفقیت نقش‌آفرینی کردند، قدردانی کرد.

پارسا محمدی، ملی‌پوش کردستانی تیم والیبال نشسته جمهوری اسلامی ایران، با حضور در ترکیب تیم ملی در بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ژاپن، عنوان قهرمانی این رقابت‌ها و مدال طلای پاراآسیایی را کسب کرد.

این افتخارآفرینی، نخستین مدال طلای ورزشکاران کردستان در تاریخ بازی‌های پاراآسیایی به شمار می‌رود.

انتهای پیام/