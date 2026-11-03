نماینده ولی فقیه در استان کردستان تأکید کرد؛
خون شهدای دانشآموز، الهامبخش نسل جوان در مسیر عزت و استقلال است
گروه استانها - نماینده ولیفقیه در استان کردستان، در پیامی به مناسبت ۱۳ آبان، ضمن گرامیداشت روز دانشآموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با اشاره به شهادت دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب و دو دانشآموز کردستانی، بر ضرورت حفظ وحدت، بصیرت و حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، پیام حجتالاسلاموالمسلمین «عبدالرضا پورذهبی»، نماینده ولیفقیه در استان کردستان، به مناسبت یومالله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانشآموز به شرح ذیل میباشد:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
یومالله ۱۳ آبان، نماد ماندگار عزت، استقلالطلبی و استکبارستیزی ملت بزرگ ایران و تجلی ایمان، بصیرت و ایستادگی مردمی است که در طول تاریخ انقلاب اسلامی، در برابر زیادهخواهی و سلطهگری قدرتهای استکباری ایستاده و از آرمانهای والای انقلاب اسلامی پاسداری کردهاند.
امسال در حالی به استقبال این روز تاریخی میرویم که خاطره تلخ جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی رمضان، بهویژه شهادت مظلومانه کودکان و دانشآموزان بیگناه مدرسه شجره طیبه میناب، همچنان در حافظه ملت ایران زنده است. در این میان، شهادت دو دانشآموز عزیز استان کردستان، شهیده فریماه مفاخری و شهید ماهان زارعی، داغی ماندگار بر دل مردم این دیار نهاده و یادآور مظلومیت فرزندان این سرزمین در برابر تجاوز و خشونت دشمنان است.
بیتردید، خون پاک این شهدای گرانقدر، همچون دیگر شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، الهامبخش نسل جوان در مسیر عزتخواهی، استقلال، خودباوری و پاسداری از ارزشهای اسلامی و ملی خواهد بود و ملت ایران با حفظ وحدت، انسجام و بصیرت، مسیر سربلندی و اقتدار خویش را ادامه خواهد داد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یومالله ۱۳ آبان و روز دانشآموز و ادای احترام به مقام شامخ تمامی شهدا، بهویژه شهدای دانشآموز جنگ رمضان، از عموم مردم شریف، بصیر و همیشه در صحنه استان کردستان، بهخصوص دانشآموزان، دانشجویان و نسل جوان دعوت میکنم با حضور پرشور و آگاهانه در راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر بر وحدت ملی، استقلال و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی تأکید کنند.
حجتالاسلاموالمسلمین پورذهبی
نماینده ولیفقیه در استان کردستان
۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵
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