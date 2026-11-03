گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، در پیامی به مناسبت ۱۳ آبان، ضمن گرامیداشت روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، با اشاره به شهادت دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب و دو دانش‌آموز کردستانی، بر ضرورت حفظ وحدت، بصیرت و حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، پیام حجت‌الاسلام‌والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی»، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز به شرح ذیل می‌باشد:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یوم‌الله ۱۳ آبان، نماد ماندگار عزت، استقلال‌طلبی و استکبارستیزی ملت بزرگ ایران و تجلی ایمان، بصیرت و ایستادگی مردمی است که در طول تاریخ انقلاب اسلامی، در برابر زیاده‌خواهی و سلطه‌گری قدرت‌های استکباری ایستاده و از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی پاسداری کرده‌اند.

امسال در حالی به استقبال این روز تاریخی می‌رویم که خاطره تلخ جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی رمضان، به‌ویژه شهادت مظلومانه کودکان و دانش‌آموزان بی‌گناه مدرسه شجره طیبه میناب، همچنان در حافظه ملت ایران زنده است. در این میان، شهادت دو دانش‌آموز عزیز استان کردستان، شهیده فریماه مفاخری و شهید ماهان زارعی، داغی ماندگار بر دل مردم این دیار نهاده و یادآور مظلومیت فرزندان این سرزمین در برابر تجاوز و خشونت دشمنان است.

بی‌تردید، خون پاک این شهدای گران‌قدر، همچون دیگر شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، الهام‌بخش نسل جوان در مسیر عزت‌خواهی، استقلال، خودباوری و پاسداری از ارزش‌های اسلامی و ملی خواهد بود و ملت ایران با حفظ وحدت، انسجام و بصیرت، مسیر سربلندی و اقتدار خویش را ادامه خواهد داد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز و ادای احترام به مقام شامخ تمامی شهدا، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز جنگ رمضان، از عموم مردم شریف، بصیر و همیشه در صحنه استان کردستان، به‌خصوص دانش‌آموزان، دانشجویان و نسل جوان دعوت می‌کنم با حضور پرشور و آگاهانه در راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر بر وحدت ملی، استقلال و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی تأکید کنند.





حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورذهبی

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان

۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵

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