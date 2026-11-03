تابناک گزارش میدهد:
آغاز راهیان نور کشور به میزبانی ایلام + فیلم
گروه استانها - دانشآموزان بیش از ۷۰ درصد زائران راهیان نور را تشکیل میدهند که یادآور ۳۵ هزار شهید دانشآموز دفاع مقدس است.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام این مراسم همزمان با سالگرد عملیات محرم و در آستانه روز دانشآموزی و ۱۳ آبان، روز استکبارستیزی، با حضور گسترده جوانان، نوجوانان و دانشآموزان علاقهمند به سرزمین نور آغاز به کار کرد.
در این مراسم بر اهمیت راهیان نور به عنوان فناوری و ثروت معنوی تأکید و اعلام شد که بسیج و سپاه با همکاری سایر نیروهای مسلح، برنامه اعزام علاقهمندان از اقشار مختلف به مناطق عملیاتی جنوب، جنوب غرب، غرب و شمال غرب را در دستور کار دارند.
انتخاب منطقه ایلام برای آغاز این دوره، به دلیل نقش مردم استان در ۱۸ روز مقاومت آغازین دفاع مقدس و یادآوری عملیات محرم عنوان شد و از میزبانی مسئولان و مردم استان تقدیر به عمل آمد.
همچنین با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد استان ایلام در حوزه راهیان نور، اعلام شد که این استان از مهرماه تا فروردینماه میزبان زائران است و مناطق عملیاتی بکر و دستنخورده آن، از جمله یادمانهای چوار، ولیعصر (عج) ، کربلای ۱ و منطقه محرم، آماده بازدید علاقهمندان است.
در این مراسم بر نقش دانشآموزان به عنوان بیش از ۷۰ درصد زائران راهیان نور و یادآوری ۳۵ هزار شهید دانشآموز دفاع مقدس تأکید شد و فضایی معنوی و حماسی در منطقه عملیاتی دهوسیان شکل گرفت.
گزارش: مجتبی قیطاسی
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