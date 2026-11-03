آغاز راهیان نور کشور به میزبانی ایلام + فیلم

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام این مراسم همزمان با سالگرد عملیات محرم و در آستانه روز دانش‌آموزی و ۱۳ آبان، روز استکبارستیزی، با حضور گسترده جوانان، نوجوانان و دانش‌آموزان علاقه‌مند به سرزمین نور آغاز به کار کرد.

در این مراسم بر اهمیت راهیان نور به عنوان فناوری و ثروت معنوی تأکید و اعلام شد که بسیج و سپاه با همکاری سایر نیروهای مسلح، برنامه اعزام علاقه‌مندان از اقشار مختلف به مناطق عملیاتی جنوب، جنوب غرب، غرب و شمال غرب را در دستور کار دارند.

انتخاب منطقه ایلام برای آغاز این دوره، به دلیل نقش مردم استان در ۱۸ روز مقاومت آغازین دفاع مقدس و یادآوری عملیات محرم عنوان شد و از میزبانی مسئولان و مردم استان تقدیر به عمل آمد.

همچنین با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد استان ایلام در حوزه راهیان نور، اعلام شد که این استان از مهرماه تا فروردین‌ماه میزبان زائران است و مناطق عملیاتی بکر و دست‌نخورده آن، از جمله یادمان‌های چوار، ولیعصر (عج) ، کربلای ۱ و منطقه محرم، آماده بازدید علاقه‌مندان است.

در این مراسم بر نقش دانش‌آموزان به عنوان بیش از ۷۰ درصد زائران راهیان نور و یادآوری ۳۵ هزار شهید دانش‌آموز دفاع مقدس تأکید شد و فضایی معنوی و حماسی در منطقه عملیاتی دهوسیان شکل گرفت.

گزارش: مجتبی قیطاسی