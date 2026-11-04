به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «امین عبدالهی»، سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مریوان، از آغاز عملیات آواربرداری واحدهای احداثی خسارت‌دیده از جنگ رمضان خبر داد.





وی با اشاره به میزان خسارات وارده به واحدهای مسکونی و تجاری شهرستان اظهار کرد: در مجموع یک‌هزار و ۲۰۸ واحد مسکونی و تجاری در جریان جنگ رمضان دچار خسارت شده‌اند.

عبدالهی افزود: از مجموع واحدهای آسیب‌دیده، ۲۸ واحد در گروه احداثی و ۴۹۳ واحد در گروه تعمیری قرار دارند و سایر واحدها نیز با انواع دیگر خسارات مواجه شده‌اند.

سرپرست بنیاد مسکن مریوان با بیان اینکه عملیات آواربرداری با هدف فراهم‌سازی مقدمات بازسازی و احداث مجدد واحدهای تخریب‌شده آغاز شده است، گفت: این عملیات با تأمین اعتبار از محل منابع شهرستان در حال اجراست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به آسیب‌دیدگان پرداخت شده است.

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