گروه استان‌ها - راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در کرمانشاه با حضور گسترده مردم و دانش‌آموزان و با شعار «میثاق با شهدا؛ نه سازش، نه تسلیم، نبرد با استکبار» آغاز شد؛ مراسمی که امسال در فضای پس از تقابل نظامی با آمریکا و رژیم صهیونیستی، فراتر از یک مناسبت تاریخی، به صحنه اعلام موضع مردم در برابر دشمنان جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

کرمانشاه در ۱۳ آبان علیه آمریکا و اسرائیل به خیابان آمد؛ دانش‌آموزان در خط مقدم راهپیمایی





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، خیابان‌های کرمانشاه از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۱۳ آبان، شاهد حضور مردمی بود که برای گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، مسیر میدان مدرس تا مسجد جامع را به صحنه راهپیمایی و شعارهای ضد استکباری تبدیل کردند.



آنچه در راهپیمایی امسال بیش از هر چیز جلب توجه می‌کرد، هم‌زمانی این مراسم با شرایط خاص منطقه و تجربه تقابل ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی بود؛ شرایطی که به شعارهای امسال معنایی فراتر از یادآوری وقایع تاریخی بخشیده است.

حضور دانش‌آموزان در کنار خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم، یکی از جلوه‌های قابل توجه مراسم امسال بود. نوجوانانی که با پرچم ایران، پلاکاردها و دست‌نوشته‌های اعتراضی در مسیر راهپیمایی حرکت می‌کردند و شعارهای استکبارستیزی سر می‌دادند.

پرچم‌های سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران، پرچم‌های سرخ با نوشته «یا لثارات خامنه‌ای» و دست‌نوشته‌هایی با مضامین دفاع از شهدا و آرمان‌های انقلاب، فضای متفاوتی به راهپیمایی بخشیده بود.

در طول مسیر نیز شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا» بارها از میان جمعیت شنیده می‌شد.



سیزدهم آبان در تاریخ معاصر ایران با سه رویداد مهم، تبعید امام خمینی(ره)، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ گره خورده است؛ رویدادهایی که این روز را به نماد مبارزه با سلطه‌طلبی و مداخله خارجی تبدیل کرده‌اند.



اما راهپیمایی امسال در کرمانشاه در شرایطی برگزار شد که تقابل با آمریکا و رژیم صهیونیستی بار دیگر موضوع استقلال، امنیت ملی و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی را در کانون توجه قرار داده است.

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