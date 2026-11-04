گروه استان‌ها - همزمان با یوم‌الله ۱۳ آبان، مردم سنندج با حضور پرشور در راهپیمایی این روز، بار دیگر بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، حمایت از ایران و ایستادگی در برابر استکبار جهانی تأکید کردند؛ حضوری که در آن دانش‌آموزان، نسل جوان و مسئولان استان در کنار اقشار مختلف مردم، پیام وحدت و مقاومت را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، خیابان‌های سنندج امروز شاهد حضور پرشور مردمی بود که بار دیگر با حضور در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، بر عهد و پیمان خود با آرمان‌های انقلاب و استقلال کشور تأکید کردند.

در میان جمعیت حاضر، حضور چشمگیر دانش‌آموزان و نوجوانان جلوه ویژه‌ای به این مراسم بخشیده بود؛ نسلی که با شور و اشتیاق در کنار بزرگ‌ترها به میدان آمده بود تا نشان دهد فاصله نسل‌ها نتوانسته پیوند جوانان ایرانی با هویت ملی و آرمان‌های کشورشان را کمرنگ کند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و مقابله با سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، اعلام کردند که ملت ایران همچنان در دفاع از کشور و استقلال خود ایستاده است و در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نخواهد کرد.

یکی از حاضران در این مراسم با اشاره به گذشت ۴۷ سال از عمر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امروز نسل جدید در کنار نسل‌های گذشته ایستاده و این حضور نشان می‌دهد که روحیه استکبارستیزی و دفاع از آرمان‌های انقلاب همچنان در جامعه زنده است.

یکی دیگر از شهروندان سنندجی نیز با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم گفت: این راهپیمایی فرصتی برای تجدید عهد با انقلاب و رهبری است و دشمنان باید بدانند مردم ایران همچنان پای کار نظام و کشور خود هستند.

دانش‌آموزان؛ پیام‌آوران نسل جدید مقاومت

یکی از بخش‌های قابل توجه راهپیمایی امسال، حضور پررنگ دانش‌آموزان بود؛ نوجوانانی که با ادبیاتی صریح و بی‌پرده، از عزم خود برای دفاع از ایران سخن می‌گفتند.

یکی از دانش‌آموزان حاضر در مراسم با اشاره به حمله به مدرسه میناب و جان‌باختن دانش‌آموزان بی‌گناه، گفت: امروز به خیابان آمده‌ایم تا به خانواده‌های این دانش‌آموزان بگوییم که یاد و راه فرزندانشان را فراموش نمی‌کنیم و مسیر آنان را ادامه خواهیم داد.

دانش‌آموز دیگری نیز با تأکید بر اینکه نوجوانان دهه نودی نسبت به سرنوشت کشور خود بی‌تفاوت نیستند، اظهار کرد: ما برای ایران ایستاده‌ایم و اجازه نمی‌دهیم دشمنان به اهداف خود برسند.

یکی دیگر از نوجوانان شرکت‌کننده در راهپیمایی نیز با بیان اینکه نسل جوان برای دفاع از کشور آمادگی دارد، تأکید کرد: ایران متعلق به همه ماست و تا آخرین توان برای سربلندی و امنیت آن تلاش می‌کنیم.

وحدت و ایستادگی؛ محور مشترک پیام مردم

در بخش دیگری از این مراسم، برخی حاضران با اشاره به جایگاه کردستان در تاریخ مقاومت و مجاهدت‌های مردم ایران، بر ضرورت حفظ اتحاد و همدلی میان اقوام و اقشار مختلف تأکید کردند.

یکی از شرکت‌کنندگان با اشاره به هویت تاریخی کردستان گفت: این استان همواره در صحنه‌های مهم کشور حضور داشته و امروز نیز مردم آن با وحدت و همبستگی، پای ایران ایستاده‌اند.

در میان اظهارات حاضران، تأکید بر حمایت از کشور، دفاع از استقلال و مقابله با تهدیدهای خارجی، وجه مشترک بسیاری از مصاحبه‌ها بود.

راهپیمایی ۱۳ آبان در سنندج بار دیگر نشان داد که این مناسبت برای بخش قابل توجهی از مردم، فرصتی برای بازخوانی آرمان‌های انقلاب، انتقال مفاهیم مقاومت به نسل جدید و اعلام همبستگی با ایران است؛ حضوری که دانش‌آموزان در کنار مسئولان و دیگر اقشار جامعه، یکی از جلوه‌های برجسته آن بودند.

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