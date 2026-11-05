گروه استان‌ها - توانمندسازی زندانیان برای بازگشت شرافتمندانه به جامعه و در این رابطهدر راستای تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی سازمان زندان‌ها و با هدف توانمندسازی زندانیان و فراهم‌سازی زمینه اشتغال پس از آزادی، گواهینامه پایان دوره‌های مهارت‌آموزی صادرشده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، در راستای تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی سازمان زندان‌ها و با هدف توانمندسازی زندانیان و فراهم‌سازی زمینه اشتغال پس از آزادی، گواهینامه پایان دوره‌های مهارت‌آموزی صادرشده از سوی جهاد کشاورزی، به زندانیان و سربازان وظیفه زندان شهرستان پاوه که با موفقیت دوره‌های آموزشی را گذرانده بودند، اعطا شد.



براساس این گزارش،این دوره‌ها با همکاری مدیریت و مربیان جهاد کشاورزی شهرستان پاوه برگزار شد و زمینه ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای، افزایش توانمندی‌های کاربردی و تقویت خودباوری شرکت‌کنندگان را فراهم کرد.

در همین راستا، عزیزی، مدیر زندان شهرستان پاوه، با قدردانی از همکاری مجموعه جهاد کشاورزی و مربیان آموزشی، نقش آموزش‌های مهارتی را در اصلاح و تربیت زندانیان، ایجاد فرصت‌های شغلی و بازگشت سالم، سازنده و آبرومندانه آنان به جامعه مؤثر دانست و از تلاش دست‌اندرکاران این دوره‌ها تقدیر کرد.