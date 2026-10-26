یک رسانه صهیونیستی گمانه‌زنی جدیدی درباره هدف وزیر دفاع عربستان سعودی به تهران مطرح کرده است.

به گزارش تابناک، رسانه اسرائیلی «اسرائیل هیوم» گزارش داده «خالد بن سلمان» وزیر دفاع عربستان سعودی به ایران سفر کرده است تا درباره برقراری آتش‌بس با جنبش انصارالله یمن مذاکره کند.

گفته می‌شود ریاض پیشنهاد داده است از طریق تهران، یک میلیارد دلار به این گروه مورد حمایت ایران پرداخت کند. یک منبع مدعی شده است که بن سلمان حتی این مبلغ را با خود به ایران آورده بود.

پیش از این وزارت خارجه عربستان سعودی گفته بود سفر وزیر دفاع این کشور به تهران در چارچوب تلاش‌ها برای کاستن از تنش‌ها است.

در این بیانیه همچنین ادعا شده بود که هدف از این سفر تشویق طرف‌ها به گفت‌وگوها و راه حل‌های دیپلماتیک میان طرف‌های بحران کنونی است.

منبع: فارس