«سارا فلاحی»، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، در پاسخ به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حضورش در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، تأکید کرد که طرح این موضوع از سوی او صرفاً جنبه تبلیغاتی ندارد و برای پیگیری آن برنامه دارد.

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وی با اشاره به رایزنی‌های خود با علما اظهار کرد: برای فراهم شدن زمینه حضور زنان در این عرصه در حال رایزنی هستیم و امیدواریم این بار شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که زنان نیز بتوانند در این میدان حضور پیدا کنند.

نماینده مردم ایلام در مجلس، با تأکید بر ضرورت فراهم شدن فرصت نقش‌آفرینی زنان در اداره کشور افزود: زنان نیز می‌توانند برای حل مشکلات کشور سهمی داشته باشند و امیدوارم نهادهای مسئول نیز برای فراهم کردن زمینه این حضور، همکاری لازم را انجام دهند.

وی ابراز امیدواری کرد: با همراهی علما و نهادهای مسئول، شرایط لازم برای حضور زنان در عرصه‌های کلان تصمیم‌گیری کشور فراهم شود.

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