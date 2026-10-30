به گزارش تابناک؛ یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، پس از دیدار با رئیس شاباک تأکید کرد که هیچ خطری نتایج انتخابات را تهدید نمی‌کند و هیچ مانعی برای ادای سوگند نمایندگان کنست وجود ندارد.

همچنین گادی آیزنکوت، رئیس حزب یشار، حزب لیکود و نتانیاهو را عامل تلاش برای تضعیف نتایج انتخابات دانست و بر لزوم برگزاری مراسم تحلیف نمایندگان در موعد مقرر تأکید نمود.

این تحولات پس از آن رخ داد که شاباک و کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی اعلام کردند هیچ‌گونه شواهدی دال بر دست‌کاری در نتایج یا مخدوش‌شدن روند انتخابات وجود ندارد و تحقیقات درباره شائبه‌های مطرح‌شده همچنان ادامه دارد.

چهره‌های مخالف رژیم صهیونیستی برای بحث در مورد تشکیل دولت ائتلافی پس از انتخابات گرد هم آمدند

یائیر گولان، رئیس حزب چپ‌گرای لیبرال دموکرات، گفت که با گادی آیزنکوت، رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، دیدار کرده است.

گولان پس از این دیدار در پلتفرم X نوشت: «نجات اسرائیل در گرو است.»

طبق روایت او، گولان همچنین با منصور عباس، رهبر حزب فهرست متحد عرب (Ra’am) که عملگرا تلقی می‌شود، و همچنین با یائیر لاپید، رهبر سابق مخالفان، دیدار کرد.

گولان بعداً اظهار داشت که می‌خواهد همه گزینه‌ها را بررسی و با همه شرکا همکاری کند. او اخیراً خواستار ائتلاف با احزاب عربی شد که در انتخابات عملکرد قوی داشتند، اما سایر احزاب مخالف تاکنون این پیشنهاد را رد کرده‌اند.

منبع: ایسنا