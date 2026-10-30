پیام سردار سیدمجید موسوی به اردوی جهادی درمانی قرارگاه مردمیاری

به گزارش تایناک، سردار سیدمجید موسوی، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پاس برگزاری اردوی جهادی درمانی توسط پزشکان و پرستاران استان فارس که توسط بسیج و سپاه فجر فارس به مدت سه روز در نقاط مختلف استان فارس و شهرستان شیراز تحت عنوان "خدمت فاطمی" در حال برگزاری است، با ارسال پیامی تقدیر کرد.
در پیام سردار موسوی آمده است:
محضر خواهران و برادران گرامی گروه پزشکی جهادی
سلام عليكم
شأن منزلت انسان ها در درگاه الهی در تناظر با تلاش و همت آنها در خدمت به خلق خدا است.
خالق هستی همه کائنات را در خدمت بشر قرار داده و چه زیباست که انسان هایی از این صفت الهی، الهام گرفته و وجود خود را وقف اشرف مخلوقات قرار می دهند و برای جلب رضایت حضرت حق، خدمت به خلق را وظیفه خود میدانند.
به همت و تلاش جهادی شما عزیزان که در مجاورت میدان رزم و مشهود ایثارگران نیروی هوافضا، برا کاهش بخشی از آلام
مردم عزیزمان خدمترسانی مینمایید، درود می فرستم و برای موفقیتهای
روزافزون دعا مینمایم.
سرباز ولایت و جانفدای ملت
سید مجید موسوی