به گزارش تابناک؛ رایزنی‌های دیپلماتیک مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا با آنکارا و عربستان در حاشیه نشست گروه ۲۰ انجام شد.

در همین رابطه، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در جریان دیدار با مارکو روبیو در حاشیه نشست وزیران امور خارجه گروه ۲۰ در شهر آتلانتای آمریکا درباره روند مذاکرات میان ایران و ایالات متحده گفت‌وگو کرد.

همچنین بنا بر این گزارش؛ منابعی در وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کردند که در جریان این مذاکرات دو طرف در خصوص روابط دوجانبه و همچنین تلاش‌های مذاکراتی میان تهران و واشنگتن به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

از سوی دیگر، مارکو روبیو تصریح کرد با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی در حاشیه نشست وزیران امور خارجه گروه ۲۰، درباره راه‌های ادامه همکاری میان دو کشور برای مقابله با چالش‌های منطقه‌ای، از جمله تحولات ایران، سودان و یمن، گفت‌وگو کرده است.

روبیو همچنین تأکید کرد: ما قرارداد مشارکت را امضا کردیم که به مشارکت رسمی ایالات متحده در نمایشگاه «اکسپو ۲۰۳۰» در ریاض رسمیت می‌بخشد.

وی افزود: اکسپو ۲۰۳۰ بستر مهمی برای تقویت نوآوری آمریکا، گسترش فرصت‌های تجاری برای شرکت‌های آمریکایی و تحکیم مشارکت راهبردی ما با عربستان سعودی به شمار می‌رود.

نشست وزرای خارجه گروه ۲۰ روزهای ۳۰ و ۳۱ اکتبر در آتلانتا برگزار می‌شود و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه ریاست هیئت این کشور را بر عهده دارد.

منبع: ایسنا