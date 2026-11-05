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فرماندار کامیاران تأکید کرد؛

توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در اولویت باشد

گروه استان‌ها - فرماندار کامیاران در نشست بررسی عملکرد اداره بهزیستی شهرستان، بر ضرورت توسعه حمایت‌های اجتماعی، مهارت‌آموزی، ایجاد اشتغال برای جامعه هدف و شناسایی زودهنگام آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

کد خبر: 4200022تاریخ انتشار: 21 بازدید۰

فرماندار کامیاران

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «سامان عرفانی»، فرماندار کامیاران، در نشست بررسی اقدامات و برنامه‌های اداره بهزیستی شهرستان که با حضور معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار و رئیس اداره بهزیستی برگزار شد، بر تقویت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و گسترش برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش حمایت‌های بهزیستی در ارتقای رفاه عمومی و تحقق عدالت اجتماعی اظهار داشت: هدایت و هدفمند کردن حمایت‌ها از طریق ارائه آموزش‌های مهارتی و فراهم‌سازی زمینه اشتغال برای جامعه هدف می‌تواند تأثیر بسزایی در توانمندسازی این افراد و بهبود شرایط زندگی آنان داشته باشد.

فرماندار کامیاران با اشاره به اهمیت خدمات توان‌بخشی و حمایت از افراد دارای معلولیت افزود: اقدامات توان‌بخشی و حمایت‌های مستمر از این قشر می‌تواند زمینه حضور فعال‌تر آنان در جامعه، افزایش مشارکت اجتماعی و بهره‌مندی از فرصت‌های برابر را فراهم کند.

عرفانی در ادامه با تأکید بر ضرورت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: شناسایی زودهنگام عوامل خطر و توجه به نشانه‌های اولیه آسیب‌های اجتماعی، نقش مهمی در جلوگیری از شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی و کاهش پیامدهای آن برای شهروندان دارد.

در ادامه این نشست، رئیس اداره بهزیستی کامیاران نیز گزارشی از اقدامات و خدمات حمایتی این اداره برای جامعه هدف ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های اجراشده در راستای حمایت از اقشار کم‌برخوردار و فراهم‌سازی زمینه مشارکت مردمی در ارائه خدمات اجتماعی پرداخت.

این نشست با هدف بررسی عملکرد، شناسایی ظرفیت‌ها و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط برای ارتقای سطح خدمات حمایتی و پیشگیری از معضلات اجتماعی در شهرستان کامیاران برگزار شد.

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