گروه استان‌ها - اداره‌کل هواشناسی کردستان از فعالیت سامانه بارشی در استان تا اواخر وقت یکشنبه هفته آینده خبر داد و اعلام کرد اوج بارش‌ها از عصر جمعه و طی روز شنبه خواهد بود؛ سامانه‌ای که در ارتفاعات و گردنه‌های شمالی و غربی استان می‌تواند با بارش برف همراه شود.

بارش باران و رعدوبرق در کردستان؛ احتمال بارش برف در ارتفاعات و گردنه‌ها

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، براساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی کردستان، از امروز پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه تا اواخر وقت یکشنبه هفته آینده، استان تحت تأثیر فعالیت امواج بارشی قرار می‌گیرد.

بر اساس این پیش‌بینی، در این مدت در برخی ساعات بارش باران و رعدوبرق همراه با وزش باد و کاهش دمای روزانه در نقاط مختلف استان دور از انتظار نیست.

اوج فعالیت سامانه بارشی از عصر جمعه و در طول روز شنبه پیش‌بینی شده و میزان بارش‌ها در این روزها در نیمه غربی و جنوبی استان بیشتر از سایر مناطق خواهد بود.

همچنین با توجه به هشدارهای هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۴ و سطح زرد شماره ۴۲، در پایان فعالیت این سامانه بارشی، احتمال وقوع رگبار برف در ارتفاعات و گردنه‌های استان، به‌ویژه ارتفاعات شمالی و غربی کردستان وجود دارد.

پیش‌بینی پنج‌روزه هواشناسی همچنین نشان می‌دهد که دمای هوا در روزهای آینده با نوساناتی همراه خواهد بود و کاهش محسوس دمای شبانه و صبحگاهی در سطح استان مورد انتظار است.