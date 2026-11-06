گروه استان‌ها - معاون امور توانبخشی بهزیستی کردستان از فعالیت ۵۶۰ نفر از افراد دارای معلولیت در هفت پایگاه هنری استان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با هدف استعدادیابی، مهارت‌آموزی و افزایش مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «فرزانه بهرامی» معاون امور توانبخشی بهزیستی کردستان با تشریح عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در حوزه هنردرمانی افراد دارای معلولیت اظهار کرد: معاونت امور توانبخشی بهزیستی در راستای سیاست‌های حمایتی و ارائه خدمات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه‌های متنوعی را با هدف ارتقای کیفیت زندگی و توانمندسازی این افراد اجرا کرده است.

وی با اشاره به نقش مؤثر هنر در توانمندسازی و تقویت کارکردهای اجتماعی افراد دارای معلولیت افزود: بهزیستی کردستان امسال نیز همچون سال‌های گذشته در جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولان زاگرس که به میزبانی استان همدان برگزار می‌شود، حضور دارد.

معاون امور توانبخشی بهزیستی کردستان ادامه داد: مهلت ارسال متون نمایشی به این جشنواره از ۱۶ شهریور تا دوم مهرماه تعیین شده بود که در نهایت ۱۳ متن نمایشی از استان کردستان به مرحله بازبینی راه یافت.

فعالیت هفت پایگاه هنری در کردستان

بهرامی همچنین از اجرای طرح پایگاه‌های هنری افراد دارای معلولیت در مناطق روستایی استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف افزایش دسترسی افراد دارای معلولیت به آموزش‌های هنری، شناسایی استعدادها، مهارت‌آموزی و فراهم کردن زمینه حضور مستقل آنان در عرصه‌های هنری اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون هفت پایگاه هنری در شهرستان‌های سنندج، بانه، سقز، مریوان، قروه، سروآباد و بیجار فعال است، افزود: ۵۶۰ نفر از افراد واجد شرایط با بهره‌گیری از آموزش‌های تسهیلگران آموزش‌دیده، در رشته‌های هنرهای تجسمی و نمایشی فعالیت می‌کنند.

معاون امور توانبخشی بهزیستی کردستان خاطرنشان کرد: برنامه‌های هنردرمانی علاوه بر شناسایی و پرورش استعدادهای افراد دارای معلولیت، زمینه‌ساز افزایش نشاط و شادابی، تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی و مشارکت بیشتر این افراد در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است.

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