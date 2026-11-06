گروه استان‌ها - امام جمعه موقت شهرری تأکید کرد: بررسی تاریخ نشان می‌دهد دشمنی واشنگتن با ملت ایران سابقه‌ای طولانی دارد و به حوادث پس از انقلاب محدود نیست.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ،حجت‌الاسلام‌والمسلمین« محمدابراهیم» امام جمعه موقت شهرری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با تشریح نقش شهید طهرانی‌مقدم در شکل‌گیری توان موشکی کشور اظهار کرد: فعالیت‌های موشکی سپاه از مجموعه‌ای آغاز شد که پیش‌تر در حوزه توپخانه فعالیت می‌کرد. شهید طهرانی‌مقدم با تلاش و پیگیری، این ظرفیت را توسعه داد و برای شکل‌گیری و گسترش گروه موشکی سپاه زمینه‌سازی کرد.

وی با اشاره به وصیت شهید طهرانی‌مقدم درباره نوشته‌ای که می‌خواست بر مزارش قرار گیرد، گفت: این وصیت نشان‌دهنده افق بلند و اراده او بود. او سال‌ها پیش به ضرورت آمادگی برای مقابله با تهدیدها توجه داشت و برای تقویت توان دفاعی کشور تلاش می‌کرد.

۱۳ آبان، نماد ایستادگی در برابر استکبار

امام جمعه موقت شهرری در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از حضور مردم در مراسم ۱۳ آبان، این روز را نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی دانست و از مردم تهران و شهرری برای شرکت در این مراسم تشکر کرد.

حجت‌الاسلام ابراهیم با بیان اینکه به گفته او، تجربه تاریخی ملت ایران جای تردیدی درباره سابقه دشمنی آمریکا باقی نگذاشته است، اظهار کرد: این دشمنی به ماجرای تسخیر سفارت آمریکا محدود نمی‌شود و سابقه آن به سال‌ها پیش از انقلاب بازمی‌گردد. او به کودتای ۲۸ مرداد و سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق اشاره کرد و گفت: مردم ایران پیش از ماجرای سفارت نیز مداخله آمریکا در امور کشور را تجربه کرده بودند.

وی همچنین با اشاره به حمایت آمریکا از رژیم صدام در دوران جنگ تحمیلی و سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران، این موارد را از نمونه‌های رفتار خصمانه آمریکا با ملت ایران دانست و افزود: در سال‌های پس از انقلاب نیز هر بار توطئه‌ای علیه کشور شکل گرفت، مردم ایران در برابر آن ایستادگی کردند.

تأکید بر حفظ عزت و تقویت توان کشور

امام جمعه موقت شهرری با اشاره به بخش‌هایی از پیام رهبر انقلاب درباره امید بستن به تغییر رفتار آمریکا، گفت: تصور اینکه با جابه‌جایی‌های حزبی یا امتیاز دادن بتوان آمریکا را از دشمنی با ملت ایران منصرف کرد، تصوری نادرست است.

وی افزود: مسئولان باید عزت ایران را در تصمیم‌گیری‌های خود مدنظر داشته باشند و مراقب باشند هیچ گرایشی به تسلیم در برابر فشارها، دستاوردهایی را که به برکت ایستادگی مردم و خون شهدا به دست آمده، تضعیف نکند.

حجت‌الاسلام ابراهیم راه حفظ بازدارندگی را تقویت هرچه بیشتر کشور دانست و تأکید کرد: برای صیانت از امنیت و استقلال ایران، باید توان کشور در عرصه‌های گوناگون افزایش یابد.

وی در پایان برای ملت ایران، نیروهای مسلح و جبهه مقاومت آرزوی سربلندی و پیروزی کرد و از خداوند خواست زمینه زوال رژیم صهیونیستی و پایان یافتن ستم و جنایت را فراهم کند.