گروه استان‌ها - کارشناسان اورژانس ۱۱۵ مریوان پس از ۶ ساعت کوه‌پیمایی در مسیرهای صعب‌العبور منطقه سرشیو، موفق به دسترسی به فردی شدند که از درخت گردو سقوط کرده بود و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، وی را به مراکز درمانی منتقل کردند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، کارشناسان عملیاتی اورژانس ۱۱۵ شهرستان مریوان در عملیاتی دشوار و پس از ۶ ساعت تلاش و کوه‌پیمایی در ارتفاعات صعب‌العبور منطقه سرشیو، جان فردی را که بر اثر سقوط از درخت گردو مصدوم شده بود، نجات دادند.

در پی اعلام گزارشی مبنی بر سقوط یک فرد از درخت گردو در ارتفاعات منطقه سرشیو مریوان، تیم امدادی پایگاه اورژانس اسلام‌دشت بلافاصله برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شد.

کارشناسان عملیاتی این پایگاه، پوریا تبوراک و پوریا تال، پس از حضور در منطقه با توجه به شرایط کوهستانی، مسیرهای سخت‌گذر و نبود امکان تردد خودرو، ناچار شدند مسیر طولانی و دشوار کوهستانی را با پای پیاده طی کنند تا به مصدوم دسترسی پیدا کنند.

این دو نیروی عملیاتی اورژانس پس از ۶ ساعت کوه‌پیمایی طاقت‌فرسا، سرانجام به مصدوم رسیدند و پس از ارزیابی وضعیت جسمانی، انجام اقدامات اولیه و تخصصی پیش‌بیمارستانی و تثبیت شرایط درمانی وی، عملیات انتقال بیمار به مناطق پایین‌دست و مراکز درمانی را انجام دادند.

«بابک هدائی»، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان، با قدردانی از تلاش و ایثار این دو کارشناس عملیاتی، اظهار کرد: امدادرسانی در مناطق صعب‌العبور و شرایط دشوار جغرافیایی استان، نشان‌دهنده مهارت، مسئولیت‌پذیری و آمادگی شبانه‌روزی کارکنان اورژانس ۱۱۵ برای نجات جان هم‌نوعان است.

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