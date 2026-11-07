فرماندار شهرستان قروه تأکید کرد؛
پروژههای نیمهتمام شهرداری هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند
گروه استانها ـ فرماندار قروه با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی شهر، خواستار تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام و بر زمینمانده شهرداری و تقویت نظارت بر روند اجرای این طرحها شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «مرتضی جوانمردی»، فرماندار شهرستان قروه، در نشست مشترک با اعضای شورای اسلامی شهر قروه که با حضور معاون امور عمرانی و برنامهریزی فرمانداری و مشاور عمرانی فرماندار برگزار شد، مسائل، مشکلات و مطالبات حوزه مدیریت شهری را مورد بررسی قرار داد.
وی با تأکید بر تعامل و همافزایی میان مجموعه مدیریتی شهرستان و شوراهای اسلامی اظهار کرد: رویکرد مجموعه مدیریتی شهرستان در ارتباط با شوراها، تعاملی و مبتنی بر همکاری و همفکری است و تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیت شوراها، مسائل و مشکلات شهر را پیگیری و برطرف کنیم.
فرماندار قروه با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی افزود: پروژههای نیمهتمام و بر زمینمانده شهرداری باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند و در این زمینه برنامهریزی دقیق، پیگیری مستمر و ارائه راهکارهای عملیاتی ضروری است.
جوانمردی همچنین اولویتبندی نیازهای شهروندان و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود را از الزامات مدیریت شهری دانست و بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات و شتاببخشی به روند توسعه و آبادانی قروه تأکید کرد.
در ادامه این نشست، موضوعاتی همچون ساماندهی آرامستان، توسعه فضای سبز شهری، تسریع در اجرای پروژه پارک تفریحی سراب و تعیین تکلیف محل دفن و دپوی زباله مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی با تأکید بر اهمیت نگاه بلندمدت و کارشناسی در تصمیمگیریهای شهری تصریح کرد: تصمیمات امروز مدیریت شهری، تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی نسلهای آینده و مسیر توسعه شهر دارد؛ بنابراین باید منافع عمومی، اصول کارشناسی و آیندهنگری در تمامی تصمیمات مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار قروه همچنین خواستار تقویت نقش نظارتی شورای اسلامی شهر بر روند اجرای پروژههای عمرانی شد و خاطرنشان کرد: نگاههای سلیقهای باید از مدیریت شهری کنار گذاشته شود و تمامی اقدامات و تصمیمات در چارچوب قانون و با اتکا به نظرات کارشناسی انجام گیرد.
در بخش پایانی این نشست، اعضای شورای اسلامی شهر قروه نیز دیدگاهها، پیشنهادها و مطالبات خود را مطرح کردند که از مهمترین آنها میتوان به ضرورت جذب سرمایهگذار برای اجرای پروژههای شهری، توسعه فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، ساماندهی سگهای بلاصاحب، تکریم اربابرجوع و پیگیری طرح تفصیلی شهر قروه اشاره کرد.
در پایان بر تداوم جلسات مشورتی و تعامل میان فرمانداری، شورای اسلامی شهر و مجموعه مدیریت شهری با هدف رفع موانع توسعه، پیگیری مطالبات شهروندان و تسریع در اجرای پروژههای شهری تأکید شد.
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