گروه استان‌ها ـ فرماندار قروه با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی شهر، خواستار تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام و بر زمین‌مانده شهرداری و تقویت نظارت بر روند اجرای این طرح‌ها شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «مرتضی جوانمردی»، فرماندار شهرستان قروه، در نشست مشترک با اعضای شورای اسلامی شهر قروه که با حضور معاون امور عمرانی و برنامه‌ریزی فرمانداری و مشاور عمرانی فرماندار برگزار شد، مسائل، مشکلات و مطالبات حوزه مدیریت شهری را مورد بررسی قرار داد.

وی با تأکید بر تعامل و هم‌افزایی میان مجموعه مدیریتی شهرستان و شوراهای اسلامی اظهار کرد: رویکرد مجموعه مدیریتی شهرستان در ارتباط با شوراها، تعاملی و مبتنی بر همکاری و همفکری است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت شوراها، مسائل و مشکلات شهر را پیگیری و برطرف کنیم.

فرماندار قروه با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی افزود: پروژه‌های نیمه‌تمام و بر زمین‌مانده شهرداری باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و در این زمینه برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری مستمر و ارائه راهکارهای عملیاتی ضروری است.

جوانمردی همچنین اولویت‌بندی نیازهای شهروندان و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود را از الزامات مدیریت شهری دانست و بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات و شتاب‌بخشی به روند توسعه و آبادانی قروه تأکید کرد.

در ادامه این نشست، موضوعاتی همچون ساماندهی آرامستان، توسعه فضای سبز شهری، تسریع در اجرای پروژه پارک تفریحی سراب و تعیین تکلیف محل دفن و دپوی زباله مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت نگاه بلندمدت و کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های شهری تصریح کرد: تصمیمات امروز مدیریت شهری، تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی نسل‌های آینده و مسیر توسعه شهر دارد؛ بنابراین باید منافع عمومی، اصول کارشناسی و آینده‌نگری در تمامی تصمیمات مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار قروه همچنین خواستار تقویت نقش نظارتی شورای اسلامی شهر بر روند اجرای پروژه‌های عمرانی شد و خاطرنشان کرد: نگاه‌های سلیقه‌ای باید از مدیریت شهری کنار گذاشته شود و تمامی اقدامات و تصمیمات در چارچوب قانون و با اتکا به نظرات کارشناسی انجام گیرد.

در بخش پایانی این نشست، اعضای شورای اسلامی شهر قروه نیز دیدگاه‌ها، پیشنهادها و مطالبات خود را مطرح کردند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ضرورت جذب سرمایه‌گذار برای اجرای پروژه‌های شهری، توسعه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، ساماندهی سگ‌های بلاصاحب، تکریم ارباب‌رجوع و پیگیری طرح تفصیلی شهر قروه اشاره کرد.

در پایان بر تداوم جلسات مشورتی و تعامل میان فرمانداری، شورای اسلامی شهر و مجموعه مدیریت شهری با هدف رفع موانع توسعه، پیگیری مطالبات شهروندان و تسریع در اجرای پروژه‌های شهری تأکید شد.