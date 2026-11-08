گروه استان‌ها - پنج کوره زغال‌گیری غیرمجاز در منطقه جنگلی روستای پیران‌کهنه مریوان شناسایی و جمع‌آوری شد؛ عملیاتی که به کشف محل دپوی چوب‌آلات جنگلی و معدوم‌سازی ۵۰۰ کیلوگرم زغال تولیدشده انجامید.

کشف و جمع‌آوری ۵ کوره زغال‌گیری در نقطه صفر مرزی مریوان

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، در جریان پایش و گشت‌زنی مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مریوان در مناطق جنگلی، پنج کوره زغال‌گیری غیرمجاز در روستای «پیران‌کهنه» واقع در نقطه صفر مرزی شناسایی شد.

«وریا محمدی» ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مریوان، با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت در جریان این عملیات، علاوه بر شناسایی محل دپوی چوب‌آلات جنگلی حاصل از قطع درختان، پنج کوره زغال‌گیری را کشف کردند که چهار کوره به همراه زغال موجود در آن‌ها جمع‌آوری و به محل اداره منتقل شد.

وی افزود: همچنین حدود ۵۰۰ کیلوگرم زغال تولیدشده در محل معدوم شد تا از ورود آن به چرخه توزیع جلوگیری شود.

بر اساس اعلام روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان، متخلف این پرونده شناسایی شده و اقدامات قانونی برای تشکیل پرونده و معرفی وی به مراجع قضایی در حال انجام است.

قطع درختان جنگلی و تبدیل چوب آن‌ها به زغال، تهدیدی جدی برای سرمایه‌های طبیعی و پوشش جنگلی منطقه به شمار می‌رود؛ موضوعی که ضرورت تشدید نظارت‌ها و برخورد با عوامل تخریب منابع طبیعی را دوچندان می‌کند.

گفتنی است اوایل آبان‌ماه امسال نیز ۹ کوره زغال‌گیری غیرمجاز در روستاهای «قامیشله» و «انجیران» مریوان شناسایی و منهدم شده بود؛ موضوعی که از تداوم فعالیت کوره‌های غیرمجاز و ضرورت برخورد مستمر با متخلفان در عرصه‌های جنگلی این شهرستان حکایت دارد.