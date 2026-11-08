غیرحضوری شدن مدارس ۱۵ شهرستان این استان در نوبت امروز عصر

به گزارش تابناک؛ عبدالمحمد شعرانی اظهار کرد: کلاس‌های درس در برخی شهرستان‌ها و مناطق در نوبت بعدازظهر امروز به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.



وی افزود: این مناطق شامل بوشهر، دشتستان، دشتی، کاکی، دیر، کنگان، عسلویه، دیلم، شبانکاره، سعدآباد، آبپخش، خارک، جم، گناوه و بردخون است.



وی افزود: این تصمیم با هدف مدیریت شرایط موجود اتخاذ شده است.



