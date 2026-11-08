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غیرحضوری شدن مدارس ۱۵ شهرستان این استان در نوبت امروز عصر

سخنگوی آموزش و پرورش استان بوشهر از غیرحضوری شدن کلاس‌های درس در ۱۵ شهرستان و منطقه استان در نوبت بعدازظهر امروز یکشنبه ۱۷ آبان خبر داد.

کد خبر: 4200576تاریخ انتشار: 1512 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ عبدالمحمد شعرانی اظهار کرد: کلاس‌های درس در برخی شهرستان‌ها و مناطق در نوبت بعدازظهر امروز به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

وی افزود: این مناطق شامل بوشهر، دشتستان، دشتی، کاکی، دیر، کنگان، عسلویه، دیلم، شبانکاره، سعدآباد، آبپخش، خارک، جم، گناوه و بردخون است.

وی افزود: این تصمیم با هدف مدیریت شرایط موجود اتخاذ شده است.


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