تقدیر از شعب برتر صلح و سازش شوراهای حل اختلاف سنندج

گروه استان‌ها - شعب برتر شوراهای حل اختلاف شهرستان سنندج در زمینه صلح و سازش طی شش‌ماهه نخست سال جاری، در مراسمی با حضور معاون حل اختلاف دادگستری استان کردستان مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، هم‌زمان با فرارسیدن سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، مراسم تقدیر از شعب برتر این شوراها در زمینه صلح و سازش در شش‌ماهه نخست سال جاری، با حضور معاون حل اختلاف دادگستری استان کردستان و جمعی از کارکنان شوراهای حل اختلاف شهرستان سنندج برگزار شد.

این مراسم در سالن جلسات مجتمع شهید قدوسی برگزار شد و طی آن، «بهادر اسدی» ، معاون حل اختلاف دادگستری استان کردستان، ضمن قدردانی از تلاش کارکنان شوراهای حل اختلاف، به تشریح اصول و الزامات فعالیت این نهاد در مسیر گسترش فرهنگ صلح و سازش پرداخت.

اسدی با اشاره به جایگاه شوراهای حل اختلاف در ترویج فرهنگ مدارا و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، اظهار کرد: تحقق این رسالت علاوه بر تلاش برای کاهش اختلافات، نیازمند رعایت حقوق مردم، تقویت اعتماد عمومی و گسترش رفتارهای مسالمت‌آمیز است.

وی بی‌طرفی، رازداری، رعایت حقوق برابر طرفین، حق دفاع و حفظ کرامت انسانی را از اصول اساسی فعالیت شوراها دانست و بر ضرورت تکریم مراجعان، پاسخ‌گویی مناسب، رعایت نظم اداری و پرهیز از هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز تأکید کرد.

معاون حل اختلاف دادگستری استان کردستان همچنین تصریح کرد: صلح و سازش نباید به طرفین اختلاف تحمیل شود، بلکه شوراها باید زمینه توافقی آگاهانه، داوطلبانه و منصفانه را بدون تضییع حقوق قانونی هیچ‌یک از طرفین فراهم کنند.

اسدی با تأکید بر اهمیت تنظیم دقیق صورت‌جلسات سازش و گزارش‌های اصلاحی، خواستار شفافیت در ثبت حقوق، تکالیف، تعهدات و زمان اجرای توافق‌ها شد و آگاه‌سازی طرفین از آثار حقوقی سازش را ضروری دانست.

وی ارتقای دانش حقوقی و مهارت‌های حرفه‌ای کارکنان از طریق آموزش مستمر را نیز عاملی مؤثر در افزایش کیفیت عملکرد شوراها و جلب اعتماد عمومی عنوان کرد.

اسدی در ادامه خاطرنشان کرد که حضور افراد در جلسات شوراهای حل اختلاف به معنای گذشت از حقوق قانونی یا پذیرش ادعای طرف مقابل نیست، بلکه فرصتی برای بررسی راهکارهای قانونی، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر برای حل اختلافات است.

وی با بیان اینکه موفقیت شوراها نباید صرفاً بر اساس تعداد پرونده‌های مختومه یا توافق‌های حاصل‌شده ارزیابی شود، افزود: رضایت آگاهانه طرفین، اجرای تعهدات، پیشگیری از بروز اختلافات مجدد و حفظ اعتماد مردم نیز باید در ارزیابی عملکرد شوراها مورد توجه قرار گیرد.

در پایان این مراسم، از شعب برتر شوراهای حل اختلاف شهرستان سنندج در زمینه صلح و سازش و همچنین کارکنان فعال در حوزه امور فرهنگی تقدیر شد.