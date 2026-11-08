گروه استان‌ها - دود غلیظ صبحگاهی بر فراز پالایشگاه نفت تهران، نگرانی‌هایی را برانگیخت؛ اما روابط‌عمومی پالایشگاه با تشریح جزئیات ماجرا اعلام کرد بروز مشکلات برقی و فنی، سیستم فلر را برای تخلیه اضطراری گازها فعال کرده و هیچ آتش‌سوزی در واحدهای پالایشگاهی رخ نداده است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ،روابط‌عمومی پالایشگاه نفت تهران در پی مشاهده دود غلیظ از فلر این پالایشگاه اعلام کرد: بروز مشکلات برقی و فنی، موجب فعال‌شدن سیستم فلر برای تخلیه اضطراری گازها شده و هیچ‌گونه حریقی در واحدهای پالایشگاهی رخ نداده است.

«شاکر خفایی» مدیر روابط‌عمومی پالایشگاه نفت تهران،در جمع خبرنگاران درباره مشاهده دود غلیظ از فلر این پالایشگاه در صبح امروز یکشنبه اظهار کرد: به‌دلیل بروز برخی مشکلات برقی و فنی و در راستای رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و حفظ پایداری عملیات، سیستم‌های فلر پالایشگاه در وضعیت عملیاتی قرار گرفتند.

وی افزود: دود مشاهده‌شده مربوط به همین فرآیند ایمنی و تخلیه اضطراری گازها بوده و هیچ‌گونه حریقی در واحدهای پالایشگاهی رخ نداده است.

روابط‌عمومی پالایشگاه نفت تهران با اشاره به تحت کنترل بودن شرایط تصریح کرد: تیم‌های عملیاتی در حال مدیریت وضعیت و بازگرداندن فرآیندها به شرایط عادی هستند و تاکنون اختلالی در روند مستمر تولید سوخت ایجاد نشده است.





وی تأکید کرد: فعال‌شدن فلر در چنین شرایطی، بخشی از سازوکارهای استاندارد ایمنی در صنایع پالایشی نفت به شمار می‌رود و با هدف حفظ ایمنی تأسیسات و پایداری عملیات انجام می‌شود.