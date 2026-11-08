گروه استان‌ها ـ فرهاد زمانی، استاد دانشگاه، در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج با تشریح اهمیت سواد رسانه‌ای، بر ضرورت شناخت رسانه‌ها، تشخیص اخبار جعلی و آگاهی از اهداف پشت‌پرده جریان‌های رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: مخاطبان باید پیش از باور کردن یا بازنشر اخبار، منبع و اعتبار آن‌ها را بررسی کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «فرهاد زمانی»، استاد دانشگاه، شامگاه یکشنبه در جمع حاضران در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، با اشاره به نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی اظهار کرد: در دنیای امروز و با گسترش رسانه‌های مختلف، به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی، برخورداری از سواد رسانه‌ای برای همه افراد جامعه یک ضرورت است.





وی با بیان اینکه رسانه ابزاری برای انتقال دانش، اطلاعات و احساسات از طریق متن، صوت، تصویر و ویدئو است، افزود: رسانه‌های موفق در دنیای امروز باید از قابلیت‌های چندرسانه‌ای، کیفیت مناسب، پیوستگی محتوا و امکان تعامل با مخاطب برخوردار باشند؛ چراکه کاربران به رسانه‌هایی علاقه‌مند هستند که بتوانند در آن‌ها مشارکت داشته باشند و نظرات خود را بیان کنند.

این استاد دانشگاه با تشریح مفهوم سواد رسانه‌ای تصریح کرد: هر فرد باید رسانه‌هایی را که خود و اعضای خانواده‌اش با آن‌ها در ارتباط هستند بشناسد، محتوای تولیدشده توسط آن‌ها را ارزیابی کند و نسبت به سیاست‌ها و اهدافی که پشت انتشار مطالب قرار دارد، آگاهی داشته باشد.

زمانی در ادامه به تفاوت خبر، تبلیغات و پروپاگاندا اشاره کرد و گفت: خبر با هدف اطلاع‌رسانی و بر پایه منابع و شواهد منتشر می‌شود، تبلیغات به دنبال معرفی و ترغیب مخاطب به استفاده از یک محصول یا خدمت است، اما پروپاگاندا تلاش می‌کند باورها و نگرش‌های افراد را تحت تأثیر قرار دهد و تغییر دهد.

وی همچنین هشت مؤلفه مهم در ارزش خبری و جذب مخاطب را شامل زمان‌بندی، اهمیت، مجاورت جغرافیایی و فرهنگی، شهرت، شگفتی و انحراف از روال عادی، علاقه انسانی، تعارض و کشمکش و تداوم خبر برشمرد و افزود: رسانه‌ای می‌تواند اعتماد و توجه مخاطب را جلب کند که علاوه بر سرعت در انتشار، یک رویداد را به‌صورت مستمر و از ابتدا تا انتها دنبال کند.

این استاد دانشگاه با هشدار نسبت به گسترش اخبار جعلی در فضای مجازی، راهکارهایی برای مقابله با این پدیده ارائه کرد و گفت: بررسی منبع خبر، مطالعه کامل متن به‌جای اکتفا به تیتر، توجه به تاریخ انتشار، شناخت نویسنده، مقایسه خبر با سایر رسانه‌های معتبر و اطمینان از صحت تصاویر و ویدئوها از مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از گرفتار شدن در دام اخبار جعلی است.

وی با اشاره به نقش هوش مصنوعی در تولید تصاویر و ویدئوهای غیرواقعی خاطرنشان کرد: امروزه تشخیص برخی تصاویر و کلیپ‌های ساختگی حتی برای کارشناسان نیز دشوار شده است؛ بنابراین کاربران باید پیش از بازنشر هر محتوایی، درباره صحت و اعتبار آن تأمل کنند.

زمانی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور پرداخت و با طرح انتقاداتی نسبت به رویکرد رسانه‌هایی همچون ایران اینترنشنال، من‌وتو و بی‌بی‌سی، بر ضرورت شناخت اهداف و شیوه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر افکار عمومی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به تأثیر فضای مجازی بر سبک زندگی و فرهنگ بومی، نسبت به ترویج الگوهای فرهنگی ناسازگار با هویت محلی و تأثیر برخی محتواهای بلاگرها بر نگرش نسل جوان هشدار داد و خواستار افزایش آگاهی خانواده‌ها و تقویت سواد رسانه‌ای در جامعه شد.

این استاد دانشگاه در پایان با طرح دیدگاه‌هایی درباره ارتباط میان الگوهای پوشش و آسیب‌های اجتماعی، بر ضرورت توجه به پیامدهای فرهنگی و اجتماعی محتوای منتشرشده در فضای مجازی تأکید کرد.

زمانی سخنان خود را با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی، مسئولیت‌پذیری کاربران در فضای مجازی و پرهیز از انتشار مطالب تأییدنشده به پایان رساند.