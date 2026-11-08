تابناک گزارش میدهد؛
سواد رسانهای، سپر جامعه در برابر اخبار جعلی و جنگ شناختی است + فیلم
گروه استانها ـ فرهاد زمانی، استاد دانشگاه، در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج با تشریح اهمیت سواد رسانهای، بر ضرورت شناخت رسانهها، تشخیص اخبار جعلی و آگاهی از اهداف پشتپرده جریانهای رسانهای تأکید کرد و گفت: مخاطبان باید پیش از باور کردن یا بازنشر اخبار، منبع و اعتبار آنها را بررسی کنند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «فرهاد زمانی»، استاد دانشگاه، شامگاه یکشنبه در جمع حاضران در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، با اشاره به نقش رسانهها در شکلدهی به افکار عمومی اظهار کرد: در دنیای امروز و با گسترش رسانههای مختلف، بهویژه شبکههای اجتماعی، برخورداری از سواد رسانهای برای همه افراد جامعه یک ضرورت است.
وی با بیان اینکه رسانه ابزاری برای انتقال دانش، اطلاعات و احساسات از طریق متن، صوت، تصویر و ویدئو است، افزود: رسانههای موفق در دنیای امروز باید از قابلیتهای چندرسانهای، کیفیت مناسب، پیوستگی محتوا و امکان تعامل با مخاطب برخوردار باشند؛ چراکه کاربران به رسانههایی علاقهمند هستند که بتوانند در آنها مشارکت داشته باشند و نظرات خود را بیان کنند.
این استاد دانشگاه با تشریح مفهوم سواد رسانهای تصریح کرد: هر فرد باید رسانههایی را که خود و اعضای خانوادهاش با آنها در ارتباط هستند بشناسد، محتوای تولیدشده توسط آنها را ارزیابی کند و نسبت به سیاستها و اهدافی که پشت انتشار مطالب قرار دارد، آگاهی داشته باشد.
زمانی در ادامه به تفاوت خبر، تبلیغات و پروپاگاندا اشاره کرد و گفت: خبر با هدف اطلاعرسانی و بر پایه منابع و شواهد منتشر میشود، تبلیغات به دنبال معرفی و ترغیب مخاطب به استفاده از یک محصول یا خدمت است، اما پروپاگاندا تلاش میکند باورها و نگرشهای افراد را تحت تأثیر قرار دهد و تغییر دهد.
وی همچنین هشت مؤلفه مهم در ارزش خبری و جذب مخاطب را شامل زمانبندی، اهمیت، مجاورت جغرافیایی و فرهنگی، شهرت، شگفتی و انحراف از روال عادی، علاقه انسانی، تعارض و کشمکش و تداوم خبر برشمرد و افزود: رسانهای میتواند اعتماد و توجه مخاطب را جلب کند که علاوه بر سرعت در انتشار، یک رویداد را بهصورت مستمر و از ابتدا تا انتها دنبال کند.
این استاد دانشگاه با هشدار نسبت به گسترش اخبار جعلی در فضای مجازی، راهکارهایی برای مقابله با این پدیده ارائه کرد و گفت: بررسی منبع خبر، مطالعه کامل متن بهجای اکتفا به تیتر، توجه به تاریخ انتشار، شناخت نویسنده، مقایسه خبر با سایر رسانههای معتبر و اطمینان از صحت تصاویر و ویدئوها از مهمترین راههای جلوگیری از گرفتار شدن در دام اخبار جعلی است.
وی با اشاره به نقش هوش مصنوعی در تولید تصاویر و ویدئوهای غیرواقعی خاطرنشان کرد: امروزه تشخیص برخی تصاویر و کلیپهای ساختگی حتی برای کارشناسان نیز دشوار شده است؛ بنابراین کاربران باید پیش از بازنشر هر محتوایی، درباره صحت و اعتبار آن تأمل کنند.
زمانی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد برخی رسانههای فارسیزبان خارج از کشور پرداخت و با طرح انتقاداتی نسبت به رویکرد رسانههایی همچون ایران اینترنشنال، منوتو و بیبیسی، بر ضرورت شناخت اهداف و شیوههای اثرگذاری رسانهها بر افکار عمومی تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به تأثیر فضای مجازی بر سبک زندگی و فرهنگ بومی، نسبت به ترویج الگوهای فرهنگی ناسازگار با هویت محلی و تأثیر برخی محتواهای بلاگرها بر نگرش نسل جوان هشدار داد و خواستار افزایش آگاهی خانوادهها و تقویت سواد رسانهای در جامعه شد.
این استاد دانشگاه در پایان با طرح دیدگاههایی درباره ارتباط میان الگوهای پوشش و آسیبهای اجتماعی، بر ضرورت توجه به پیامدهای فرهنگی و اجتماعی محتوای منتشرشده در فضای مجازی تأکید کرد.
زمانی سخنان خود را با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی، مسئولیتپذیری کاربران در فضای مجازی و پرهیز از انتشار مطالب تأییدنشده به پایان رساند.
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