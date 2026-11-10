رمزگشایی ولی نصر از نقشه جدید ترامپ علیه ایران

به گزارش تابناک؛ ترامپ سه گزینه را پیش روی خود بررسی کرده است: جنگ، توافق یا محاصره؛ گزینه سوم به معنای ادامه وضعیت موجود، یعنی نه جنگ و نه توافق، و امیدواری به این است که ایران در نهایت تسلیم شود.

او مدعی است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) خواهان چنین رویکردی هستند، اما در واقعیت، ترامپ طی چند هفته گذشته مشغول بررسی طرح‌های جنگی بوده که خود دستور تهیه آن‌ها را داده است، بی‌آنکه تمایلی به صدور فرمان حمله داشته باشد.

با وجود اینکه ترامپ به جی‌دی ونس اجازه داده است تلاش‌های دیپلماتیک را پیش ببرد، هنوز حاضر نیست امتیازاتی بدهد که بتواند زمینه‌ساز دستیابی به توافق شود.

در چنین شرایطی، گزینه باقی‌مانده برای او همان رویکردی است که مارکو روبیو و اسکات بسنت از آن حمایت می‌کنند: اکتفا به اعمال فشار اقتصادی.

اما این سیاست، در بهترین حالت، راهکاری موقت برای عبور از شرایط فعلی است. اکنون این ایران است که باید وضعیت موجود را بپذیرد؛ اما تهران اعلام کرده است که چنین کاری نخواهد کرد؛ موضوعی که در تازه‌ترین موضع‌گیری ایران نیز بر آن تأکید شده است.

این بدان معناست که ایران تلاش خواهد کرد محاصره را بشکند؛ اقدامی که می‌تواند به تشدید تنش‌ها و آغاز جنگی گسترده‌تر منجر شود.

پرسش اصلی این است که این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد؟

منبع: انتخاب