گروه استان‌ها - معاون رئیس جمهور گفت: بر اساس برآوردها، احیای این واحدها می‌تواند به ایجاد ۳۳۷ فرصت شغلی تازه و حفظ ۳۴۰ شغل موجود منجر شود که برای تحقق این هدف در مجموع حدود ۷۳۲ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مورد نیاز است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «عبدالکریم حسین‌زاده» معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، در جلسه شورای اداری استان که در سالن جلسات شهدای جمهور استانداری ایلام برگزار شد،اظهارکرد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم پذیرفته‌ایم که مسئولیت اجرایی بر عهده داریم و وظیفه ما خدمت به مردم است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان تاکید کرد: باید با هم‌افزایی و مشارکت همه دستگاه‌ها بر ظرفیت‌های اقتصادی، کشاورزی، روستایی و عشایری ایلام سرمایه‌گذاری کنیم و از این مزیت‌ها برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی بهره ببریم.

معاون رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه مدیران به موضوع توسعه اظهار کرد: رویکرد مدیران باید از گرفتن اعتبارهای دولتی به سمت خلق ثروت و ارزش‌آفرینی تغییر کند.

وی بیان کرد: یکی از برنامه‌های ما اتصال بازارهای دهستان‌ها به مراکز شهرستان، بازار شهرستان‌ها به مرکز استان، بازار استان به تهران و در نهایت اتصال تولیدات داخلی به بازارهای جهانی است.

حسین زاده افزود: به منظور تحقق این هدف، برنامه‌ریزی برای ایجاد نمایشگاه و فروشگاه دائمی محصولات استان در تهران در دستور کار قرار دارد تا تولیدات ایلام با بسته‌بندی مناسب، شناسنامه مشخص و قابلیت رهگیری به بازار عرضه شوند.

وی گفت: زنان و مردان روستایی و عشایری ایلام با تلاش و زحمت فراوان تولید می‌کنند، اما بخش مهمی از ارزش واقعی محصولاتشان به دلیل ضعف در بسته‌بندی، بازاریابی و دسترسی به بازارهای فروش از بین می‌رود، لذا وظیفه ما فراهم کردن آموزش و زیرساخت‌های لازم برای عرضه محصولات با قیمت واقعی است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به نقش فناوری در کاهش فاصله اقتصادی روستا و شهر افزود: باید از ظرفیت فناوری‌های نوین برای ایجاد بازار ملی محصولات روستایی و عشایری استفاده کنیم.

وی درباره ایجاد بازارچه دائمی محصولات ایلام در سلیمانیه عراق نیز گفت: این موضوع در جریان دیدارها مطرح شده و در سفر آینده برای فراهم کردن زمینه‌های اجرایی آن پیگیری خواهد شد.

حسین زاده همچنین از آمادگی برای حمایت از ایجاد مرکز نوآوری و فناوری روستایی و عشایری در ایلام خبر داد و گفت: دانشگاه باید مکان و فضای پیشنهادی خود را در قالب نامه معرفی کند تا هماهنگی‌های لازم برای راه‌اندازی این مرکز انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین سند توسعه متناسب با ظرفیت‌های استان ایلام افزود: دولت در یک سال گذشته اسناد توسعه استانی سیستان و بلوچستان و خوزستان را تصویب کرده است و آمادگی داریم پیشنهادهای ایلام را نیز برای تدوین سند مشترک و مساله‌محور بررسی کنیم.

حسین زاده با اشاره به بررسی وضعیت واحدهای تولیدی استان اظهار کرد: در بررسی‌ها، ۳۰ واحد تولیدی برای احیا و بازگشت به چرخه فعالیت شناسایی شده‌اند که تعدادی از آنها نیمه‌تمام هستند و برخی نیز با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.

وی افزود: بر اساس برآوردها، احیای این واحدها می‌تواند به ایجاد ۳۳۷ فرصت شغلی تازه و حفظ ۳۴۰ شغل موجود منجر شود که برای تحقق این هدف در مجموع حدود ۷۳۲ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مورد نیاز است.

معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: تصمیمات این سفر باید به اقدام عملی منجر شود و نتایج آن در وضعیت اشتغال، تولید و معیشت مردم استان ملموس و قابل دیدن باشد.

وی گفت: خود را فرزند ایلام می‌دانم و برای توسعه این استان احساس مسئولیت می‌کنم، امیدوارم با همکاری مدیران و پیگیری مسئولان استانی تصمیم‌های اتخاذ شده به نتایج ملموس و ماندگار برای مردم منجر شود.

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