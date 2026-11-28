گروه استان‌ها - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام از اجرای عملیات روکش آسفالت در بیش از ۲۲۷ کیلومتر از راههای اصلی، فرعی و روستایی استان طی هشت‌ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «حیدر دشتی‌پور» مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نگهداری و بهسازی راههای استان اظهار کرد: از مجموع عملیات اجراشده، ۱۵۴ کیلومتر مربوط به روکش تقویتی بوده است‌.

وی افزود: در بخش روکش‌های حفاظتی نیز بیش از ۷۳ کیلومتر از محورهای استان با استفاده از روش‌های میکروسرفیسینگ و اسلاری‌سیل تحت پوشش عملیات بهسازی و نگهداری قرار گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام با اشاره به اجرای عملیات لکه‌گیری و چاله‌پرکنی در محورهای مواصلاتی استان بیان کرد: در این مدت، هشت هزار و ۳۰۰ تن عملیات لکه‌گیری و چاله‌پرکنی در راههای اصلی، یک‌هزار و ۱۰۰ تن در راههای فرعی و یک‌هزار و ۷۶۰ تن در راههای روستایی انجام شده است.

وی همچنین از اجرای ۳۰۹ کیلومتر عملیات درزگیری در محورهای استان خبر داد و گفت: این عملیات با هدف جلوگیری از نفوذ آب به لایه‌های آسفالت، پیشگیری از تخریب زودهنگام راهها و افزایش دوام و عمر مفید روسازی انجام شده است.

دشتی پور با اشاره به تداوم برنامه‌های نگهداری و ارتقای ایمنی راه‌ها خاطرنشان کرد: خط‌کشی محورها، نصب حفاظ‌های ایمنی نیوجرسی، تابلوها و علائم هشداردهنده و بهبود روشنایی راهها از دیگر اقدامات این اداره‌کل برای کاهش سوانح رانندگی، افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای و تسهیل تردد در محورهای مواصلاتی استان است.

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