گروه استان‌ها - معاون رئیس‌جمهور در سفر به ایلام از افتتاح مدرسه چهارکلاسه بیجنوند در چرداول، بازدید از مرکز بوم‌گردی آساره در باغله و بهره‌برداری از پروژه آبخیزداری کهره در هلیلان خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «عبدالکریم حسین‌زاده» معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، در سومین روز سفر خود به استان ایلام، با حضور در شهرستان چرداول، مدرسه چهارکلاسه روستای بیجنوند را افتتاح کرد؛ پروژه‌ای که با مشارکت خیر نیک‌اندیش و در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی مناطق روستایی به بهره‌برداری رسید.

وی در آیین افتتاح این مدرسه با قدردانی از مشارکت خیران در توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: وظیفه خود دانستیم در خدمت مردم باشیم و از خیر نیک‌اندیشی که با مشارکت و مناعت طبع در احداث این مدرسه نقش‌آفرینی کرده است، صمیمانه قدردانی کنیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به برنامه‌های دولت برای رفع محرومیت‌های آموزشی افزود: اعتبارات این بخش در سال جاری به‌صورت کامل تخصیص یافته و فهرست مدارس نیازمند بازسازی و احداث نیز تهیه شده است؛ بر همین اساس تلاش می‌کنیم به‌تدریج مدارس فرسوده و نامناسب را با فضاهای آموزشی باکیفیت جایگزین کنیم.

وی عدالت آموزشی را از اولویت‌های مورد تأکید دولت و رئیس‌جمهور دانست و تصریح کرد: توسعه فضاهای آموزشی استاندارد در استان ایلام و فراهم کردن شرایط مناسب تحصیل برای دانش‌آموزان از برنامه‌های جدی دولت است تا دانش‌آموزان در محیطی ایمن، باکیفیت و برخوردار از امکانات لازم به تحصیل بپردازند.

حسین‌زاده با اشاره به برنامه ملی حذف مدارس سنگی کشور گفت: امسال یک همت اعتبار برای حذف مدارس سنگی اختصاص یافته است و تلاش داریم تا پایان سال بخش عمده این برنامه را به سرانجام برسانیم.

حمایت از کسب‌وکارهای روستایی و توسعه گردشگری

معاون رئیس‌جمهور در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهرستان چرداول، با حضور در روستای باغله از مرکز بوم‌گردی «آساره» بازدید کرد و ظرفیت‌های گردشگری روستایی، زیرساخت‌های این مجموعه، میزان اشتغال‌زایی و مشکلات پیش‌روی فعالیت آن را مورد بررسی قرار داد.

وی در این بازدید، گردشگری روستایی را یکی از ظرفیت‌های مهم برای ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی و توانمندسازی جوامع محلی عنوان کرد و بر حمایت دولت از طرح‌های بوم‌گردی و کسب‌وکارهای خرد در روستاها تأکید کرد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به نقش فعالیت‌های اقتصادی کوچک در توسعه مناطق کمتر برخوردار، حمایت از کارآفرینان روستایی را از جمله سیاست‌های دولت برای تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فرصت‌های اشتغال عنوان کرد.

افتتاح بزرگ‌ترین پروژه سنگی‌ملاتی آبخیزداری استان در هلیلان

در ادامه سفر معاون رئیس‌جمهور به استان ایلام، پروژه سنگی‌ملاتی آبخیزداری حوزه کهره شهرستان هلیلان نیز با حضور وی و استاندار ایلام به بهره‌برداری رسید.

این پروژه که به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح سنگی‌ملاتی آبخیزداری استان ایلام معرفی شده است، با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی استان اجرا شده و عملیات اجرایی آن در سال ۱۴۰۵ انجام گرفته است.

طرح آبخیزداری حوزه کهره با هدف کنترل روان‌آب‌ها، کاهش فرسایش خاک، مدیریت منابع آب و تقویت ظرفیت‌های حفاظتی حوزه آبخیز اجرا شده و نقش مهمی در مدیریت جریان‌های سطحی و حفاظت از منابع طبیعی منطقه خواهد داشت.

اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام، کارفرمای اجرای این پروژه بوده است.

این سه برنامه در سومین روز سفر معاون رئیس‌جمهور به ایلام، با محوریت توسعه زیرساخت‌های آموزشی، حمایت از اقتصاد روستایی و اجرای طرح‌های حفاظتی منابع طبیعی، در شهرستان‌های چرداول و هلیلان برگزار شد.

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