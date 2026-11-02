۱۳ آبان نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است

گروه استان‌ها - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با اشاره به اهمیت ۱۳ آبان و شرایط حساس کشور پس از جنگ رمضان، این روز را فرصتی برای نمایش وحدت، بصیرت و مقاومت ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان دانست.

«علی‌اصغر دریایی»، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، با گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: این روز یادآور روحیه استکبارستیزی و ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر و نماد استقلال‌طلبی و عزت‌خواهی ملت بزرگ ایران است.

وی با اشاره به جنگ رمضان و توطئه‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: ملت ایران با وحدت، بصیرت و مقاومت خود نشان داده‌اند که در برابر تهدیدها و تجاوز دشمنان عقب‌نشینی نخواهند کرد.

دریایی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری تبیین فرهنگ مقاومت، آگاهی‌بخشی به نسل جوان و حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب و ارزش‌های ملی و اسلامی اهمیت دارد.

وی در پایان، ۱۳ آبان را فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و بر حضور پرشور مردم، به‌ویژه نسل جوان و دانش‌آموزان، در راهپیمایی این روز تأکید کرد.

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