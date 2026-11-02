گروه استان‌ها - نماینده مردم شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان، با تأکید بر اهمیت راهپیمایی ۱۳ آبان، حضور آگاهانه نسل جوان و اقشار مختلف مردم را نشانه وحدت و ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی دانست.

«امید کریمیان»، نماینده مردم شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، با اشاره به اهمیت تاریخی ۱۳ آبان اظهار کرد: این روز یادآور روحیه استکبارستیزی ملت ایران و ایستادگی دانشجویان و دانش‌آموزان در برابر سلطه‌طلبی آمریکا است.

وی با بیان اینکه شرایط امسال با سال‌های گذشته تفاوت‌هایی دارد، افزود: تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نشان داد که دشمنان ملت ایران همچنان به دنبال تضعیف استقلال و اقتدار کشور هستند، اما ملت ایران با تکیه بر وحدت، آگاهی و انسجام ملی در برابر این توطئه‌ها ایستاده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان با تأکید بر نقش نسل جوان در آینده کشور تصریح کرد: دانشجویان، دانش‌آموزان، معلمان، اساتید دانشگاه و نخبگان علمی باید با حضور فعال در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی، نشان دهند که آگاهی و بصیرت نسل آینده‌ساز ایران، مهم‌ترین سرمایه کشور در مسیر پیشرفت و مقابله با تهدیدهاست.

کریمیان در پایان از مردم استان کردستان دعوت کرد با حضوری گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر وحدت، همبستگی و ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی را به نمایش بگذارند.

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