معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، نمایشگاه کتاب، پویش اهدای کتاب، نقد و بررسی آثار و تجلیل از نویسندگان و ناشران همزمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، نخستین جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در استان کردستان، روز ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، تشکل‌های فرهنگی و خبرگزاری‌های حوزه کتاب در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد.

«عیسی فلاحی»، معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، در این نشست با تأکید بر ضرورت تداوم برنامه‌های ترویج کتابخوانی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین رسالت‌های اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، فراهم کردن زمینه فعالیت تشکل‌ها و مراکز فرهنگی برای ترویج فرهنگ کتاب و مطالعه است؛ موضوعی که نباید به هفته کتاب و ماه آبان محدود شود.

وی با اشاره به برگزاری دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان در نیمه دوم شهریورماه امسال افزود: در این نمایشگاه که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شهرداری سنندج برگزار شد، حدود ۲۷ هزار جلد کتاب به فروش رسید که نشان‌دهنده علاقه و ظرفیت فرهنگی مردم استان در حوزه کتاب و مطالعه است.

اجرای پویش اهدای کتاب و حمایت از ناشران بومی

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته کتاب گفت: رونمایی از کتاب‌های شاخص، اجرای پویش کتاب و کتابخوانی با محوریت اهدای کتاب در تجمعات شبانه میدان آزادی، اهدای کتاب به کتابخانه‌های عمومی روستایی و مناطق کمتر برخوردار شهری، خرید کتاب از ناشران استانی و حمایت از نوقلمان و نویسندگان کتاب‌اولی از جمله برنامه‌های این دوره است.

فلاحی، دیدار و تجلیل از ناشران و کتابفروشان فعال، برگزاری نشست‌های نقد و بررسی کتاب با همکاری دانشگاه‌های استان، اجرای طرح «یک روز با کتاب» در دستگاه‌های اجرایی و تولید محتوای فرهنگی در شبکه‌های اجتماعی را از دیگر برنامه‌های هفته کتاب در کردستان عنوان کرد.

وی همچنین از برپایی نمایشگاه کتاب با استفاده از ظرفیت ناشران استانی و آثار ناشران خارج از استان خبر داد و گفت: ناشران کردستان برای برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در داخل استان اعلام آمادگی کرده‌اند و این ظرفیت در هفته کتاب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دعوت از دستگاه‌های اجرایی برای مشارکت در ترویج کتابخوانی

فلاحی با اشاره به شعار امسال هفته کتاب با عنوان با کتاب گفتگو کنیم تأکید کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی استان متناسب با مأموریت و ظرفیت‌های خود، برنامه‌ها و رویدادهای مشخصی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی تعریف و اجرا کنند.

وی با بیان اینکه استفاده از شیوه‌های نوین و ظرفیت شبکه‌های اجتماعی در دستور کار اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد، از همکاری شهرداری سنندج و دستگاه‌های اجرایی در برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب استان قدردانی کرد.

در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و فعالان حوزه کتاب نیز پیشنهادهای خود را برای برگزاری هرچه بهتر هفته کتاب مطرح کردند.

برپایی نمایشگاه کتاب با محوریت ناشران محلی، برگزاری نشست‌های نقد و بررسی کتاب در دانشگاه آزاد اسلامی، اجرای جشن کتاب و تجلیل از نویسندگان و کتابخوانان برجسته از سوی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی، آغاز ترویج فرهنگ مطالعه از مدارس ابتدایی و مهدهای کودک و تقویت حضور ناشران استان در فضای مجازی از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده در این جلسه بود.

حاضران همچنین بر ضرورت عبور از برنامه‌های مقطعی و حرکت به سمت فعالیت‌های مستمر و اثرگذار برای نهادینه‌سازی فرهنگ کتابخوانی در جامعه تأکید کردند.

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