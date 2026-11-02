فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سنندج در گفتوگو با تابناک تأکید کرد؛
حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، پاسخی قاطع به استکبار جهانی است
گروه استانها - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سنندج، با اشاره به اهمیت مضاعف ۱۳ آبان امسال در شرایط تقابل با استکبار جهانی، بر حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم در راهپیمایی این روز تأکید کرد.
سرهنگ «اکبر اسماعیلی»، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سنندج، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج دانشآموزی و یومالله ۱۳ آبان اظهار کرد: ۱۳ آبان بهعنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر نظام سلطه و استکبار در طول ۴۷ سال گذشته است.
وی با بیان اینکه امسال شرایط متفاوتی بر فضای سیاسی و امنیتی کشور حاکم است، افزود: با توجه به جنگ تمامعیاری که نظام استکبار جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته، امروز شاهد اوج رویارویی جبهه حق با جبهه کفر و استکبار هستیم و همین مسئله اهمیت گرامیداشت ۱۳ آبان و روز دانشآموز را دوچندان کرده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج با اشاره به حضور مردم در حمایت از رزمندگان طی ماههای گذشته تصریح کرد: مردم عزیز ایران در این مدت با حضور در صحنه و حمایت از رزمندگان، وفاداری و پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی را نشان دادهاند.
اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار میرود در راهپیمایی ۱۳ آبان نیز همه اقشار مختلف مردم با تمام توان و حضوری پرشور شرکت کنند تا این حضور، موجب ناامیدی بیشتر دشمنان و ناکامی آنان در برابر جبهه حق شود.
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