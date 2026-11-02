حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، پاسخی قاطع به استکبار جهانی است

گروه استان‌ها - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سنندج، با اشاره به اهمیت مضاعف ۱۳ آبان امسال در شرایط تقابل با استکبار جهانی، بر حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم در راهپیمایی این روز تأکید کرد.

سرهنگ «اکبر اسماعیلی»، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان سنندج، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج دانش‌آموزی و یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: ۱۳ آبان به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر نظام سلطه و استکبار در طول ۴۷ سال گذشته است.

وی با بیان اینکه امسال شرایط متفاوتی بر فضای سیاسی و امنیتی کشور حاکم است، افزود: با توجه به جنگ تمام‌عیاری که نظام استکبار جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته، امروز شاهد اوج رویارویی جبهه حق با جبهه کفر و استکبار هستیم و همین مسئله اهمیت گرامیداشت ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز را دوچندان کرده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج با اشاره به حضور مردم در حمایت از رزمندگان طی ماه‌های گذشته تصریح کرد: مردم عزیز ایران در این مدت با حضور در صحنه و حمایت از رزمندگان، وفاداری و پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را نشان داده‌اند.

اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در راهپیمایی ۱۳ آبان نیز همه اقشار مختلف مردم با تمام توان و حضوری پرشور شرکت کنند تا این حضور، موجب ناامیدی بیشتر دشمنان و ناکامی آنان در برابر جبهه حق شود.

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