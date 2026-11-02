گروه استان‌ها - فرماندار شهرستان سقز با اشاره به جایگاه تاریخی یوم‌الله ۱۳ آبان در حافظه ملت ایران، بر ضرورت حضور گسترده مردم در راهپیمایی امسال تأکید کرد و گفت: شرایط حساس کشور و حوادث اخیر، اهمیت گرامیداشت این روز و نمایش وحدت و انسجام ملی را دوچندان کرده است.

«ضیاءالدین نعمانی» فرماندار شهرستان سقز در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان اظهار کرد: ۱۳ آبان یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی و سلطه‌طلبی آمریکا و نماد استقلال‌خواهی و استکبارستیزی مردم کشورمان است.

وی با اشاره به شهادت فرماندهان، دانشمندان و دانش‌آموزان مدرسه میناب در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: با توجه به این حوادث تلخ و همچنین تهدیدهای بی‌اساس آمریکا، امسال بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد با حضوری پرشور و باشکوه، پیام وحدت، اقتدار و ایستادگی ملت ایران را به جهانیان منتقل کنیم.

فرماندار سقز با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان نشان‌دهنده زنده بودن روحیه استقلال‌طلبی و مقاومت در جامعه است، تصریح کرد: امیدواریم سال آینده در سالروز ۱۳ آبان، جشن شکست آمریکا را برگزار کنیم.

نعمانی در پایان از دانش‌آموزان، دانشجویان، دانشگاهیان و آحاد مردم شهرستان سقز دعوت کرد با حضور گسترده در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، بار دیگر وحدت و همبستگی خود را به نمایش بگذارند.

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