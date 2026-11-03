اتحادیه مرجع صدور مجوز فروش آنلاین طلاست

به گفته الفت‌نسب: بر اساس مصوبه دولت، برای فروش برخط طلا و نقره، ضوابط مصوب هیئت دولت را داریم که بر مصوبه هیئت عالی نظارت اولویت دارد.

به گزارش تابناک به نقل از دیجیاتو، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر، اخیراً با اشاره به مصوبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ هیئت عالی نظارت اعلام کرده است که پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا از این پس باید از این اتحادیه مجوز بگیرند. او مدعی شده است که بر اساس این مصوبه، صدور مجوز فعالیت مجازی و نظارت بر کسب‌وکارها از طریق اتحادیه تخصصی مرتبط با همان صنف انجام خواهد شد.

بااین‌حال، رضا الفت‌نسب در گفت‌وگو با دیجیاتو، برداشت متفاوتی از موضوع مصوبه هیئت عالی نظارت ارائه می‌کند. به گفته او، این مصوبه که هنوز هم ابلاغ نشده، درباره امکان فعالیت آنلاین کسب‌وکارهایی است که از اتحادیه‌های سنتی پروانه کسب دارند، نه الزام پلتفرم‌های آنلاین به دریافت مجوز از این اتحادیه‌ها. او همچنین تأکید می‌کند که فروش برخط طلا و نقره، ضوابط اختصاصی مصوب هیئت دولت را دارد.

مصوبه هیئت عالی نظارت هنوز ابلاغ نشده است

الفت‌نسب با اشاره به برگزاری جلسه هیئت عالی نظارت در حدود ده روز پیش گفت اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، با وجود مسئولیت صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا و نقره، به این جلسه دعوت نشده است.

او موضوع جلسه را چنین توضیح داد: «موضوع این بوده که کسب‌وکارهایی که از اتحادیه‌های سنتی پروانه کسب دارند، بتوانند بدون گرفتن مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در فضای آنلاین فعالیت و فروش داشته باشند.»

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به الزام دریافت مجوز از این اتحادیه در آیین‌نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، تأکید کرد: «برای فروش برخط طلا و نقره، ضوابط مصوب هیئت دولت را داریم که بر مصوبه هیئت عالی نظارت اولویت دارد.»

به گفته الفت‌نسب، سازوکار صدور مجوز فروش آنلاین طلا در هیئت وزیران تصویب شده و حدود یک سال برای تدوین و اجرای آن کار شده است. او معتقد است اظهارنظر درباره تغییر مرجع صدور مجوز، بدون توجه به ضوابط اختصاصی این حوزه، باعث ایجاد التهاب میان کسب‌وکارها شده است.

الفت‌نسب همچنین الزام پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا به دریافت مجوز از اتحادیه طلا را برداشتی معکوس از موضوع مصوبه است هیئت عالی نظارت دانست و ضمناً توضیح داد که فعالیت آنلاین، برخلاف فعالیت یک واحد صنفی در محدوده جغرافیایی مشخص، می‌تواند سراسر کشور را پوشش دهد و مستلزم رعایت قوانین تجارت الکترونیکی، جرایم رایانه‌ای و الزامات نظارتی مرتبط است.

به اعتقاد او، نحوه اجرای این الزامات در چارچوب تصمیم جدید هنوز روشن نشده و ممکن است یکی از دلایل ابلاغ نشدن مصوبه نیز همین موضوع باشد.

پروانه طلافروشی به‌تنهایی برای فروش آنلاین کافی نیست

الفت‌نسب با تأکید بر اینکه فروش آنلاین طلا ضوابط جداگانه‌ای دارد، گفت: «داشتن پروانه کسب یک مغازه طلافروشی، به‌تنهایی برای فعالیت در این حوزه کافی نیست و متقاضی باید الزامات مجوز فروش برخط را نیز طی کند.»

به گفته او، این سخت‌گیری‌ها با توجه به حساسیت معاملات طلا و برای جلوگیری از بروز مشکل برای مردم در نظر گرفته شده است؛ اما وجود این پیش‌نیاز، به معنای تغییر مرجع صدور مجوز فعالیت آنلاین نیست.

تصمیم‌گیری درباره ضوابط طلا در اختیار کمیته ماده ۱۷ است

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به جایگاه کمیته تخصصی پیش‌بینی‌شده در مصوبه دولت اشاره کرد. به گفته او، کمیته‌ای که پیش‌تر در ماده ۱۸ تعریف شده بود، در مصوبه جدید ذیل ماده ۱۷ قرار گرفته و اختیار تصمیم‌گیری درباره ضوابط این حوزه به آن سپرده شده است.

الفت‌نسب گفت اتحادیه در پی اظهارنظرهای اخیر، موضوع را از طریق مکاتبه با هیئت مقررات‌زدایی نیز پیگیری کرده است. به گفته او، در پیگیری‌های انجام‌شده، بر ملاک بودن مصوبه هیئت دولت تأکید شده است.

او تصریح کرد: «همان روال برقرار است و صدور مجوز فروش برخط طلا و نقره همچنان توسط اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی انجام خواهد شد.»

اظهارنظرها نباید روند ساماندهی پلتفرم‌ها را مختل کند

الفت‌نسب همچنین از آغاز اتصال پلتفرم‌ها به سامانه نظارتی بانک مرکزی خبر داد و گفت: «تا کنون دست‌کم پنج یا شش پلتفرم به سامانه متصل شده‌اند و انتظار می‌رود در روزهای بعد، تعداد بیشتری به آن بپیوندند.»

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به پیشرفت این روند، اظهارنظرهای اخیر درباره تغییر مرجع صدور مجوز را عامل اختلال در ساماندهی این حوزه دانست و گفت: «با توجه به شکل‌گیری سامانه نظارت و همچنین نقش نهادهای نظارتی، شفافیت مناسبی در حوزه فروش آنلاین طلا و نقره شکل گرفته که این‌گونه اظهارنظرها در نظم و شفافیتی که شکل گرفته، اختلال ایجاد می‌کند.»