گروه استان‌ها - فرمانده انتظامی استان کردستان، در یادداشتی به مناسبت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، با اشاره به شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز در بمباران مدرسه شجره طیبه میناب، از داغ سنگین خانواده‌ها و ماندگاری نام و یاد این دانش‌آموزان در تاریخ ایران نوشت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، به مناسبت فرارسیدن ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، سردار «یحیی الهی»، فرمانده انتظامی استان کردستان، در یادداشتی با عنوان «دفتر حضور و غیاب کلاس»، به یاد ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب، از مظلومیت دانش‌آموزانی نوشت که جای خالی‌شان برای همیشه در کلاس‌های درس باقی خواهد ماند.

متن کامل یادداشت سردار یحیی الهی به شرح زیر است:





دفتر حضور و غیاب

بعد از بمباران مدرسه شجره طيبه ميناب دفتر حضور و غياب کلاس درس دانش آموزان ايران 168 غايب دارد، البته شايد هم به قول شهيد آويني زمان ما را با خود برده و آن ها(شهدا) مانده اند.

وقتي سخن از درس و کلاس و مدرسه به ميان مي آيد يکي از واژه هاي آشنايي که براي هر يک از ما يادآور خاطرات زيادي هست دفتر حضور و غياب کلاس است که نمره هاي دانش آموزان نيزدر آن ثبت مي شد.

13 آبان رسيده و روز دانش آموز، روزي که در تاريخ انقلاب با شور، هيجان و نبرد جانانه دانش آموزان در سال 57 به يک واقعه مهم تاريخي بدل شد و همه ساله اين روز به عنوان يکي از مناسبت هاي تقويمي کشور عزيزمان شناخته مي شود که در آن مراسم بزرگداشتي به ياد شهداي آن ايام برگزار شده است.

دانش آموزبه عنوان يک واژه اي ارزشمند و مهم در دايره واژگان کشور عزيزمان شناخته مي شود که اين روزها شنيدن آن ديگر تنها مشق و کتاب و مدرسه را در ذهن هاي ما تداعي نمي کند، اين روزها شنيدن واژه دانش آموز تامل و غم سنگيني را بر قلب هاي هر يک از ما القا مي کند، بي شک بمباران مدرسه شجره طيبه ميناب يک واقعه تاريخي غم انگيز و حزن انگيز براي هر انساني است که چشم و گوش بينايي داشته باشد.

بعد از ميناب ليست دانش آموزان ايران عزيزمان غايبين زيادي خواهد داشت، دانش آموزاني که تعداد زيادي از آن ها در لباس هاي مدرسه شان توسط سفاک ترين موجودات تاريخ به شکل وحشيانه اي پرپر شده و در کنار معلمان خود در خون غلطيدند و والدين آن ها هنوز هم به دنبال تکه هاي بدن فرزندان خود در ميان آوارهاي اين مدرسه هستند.

چندي پيش هم در روز اول مهر وقتي والدين فرزندان خود را راهي مدرسه مي کردند، ديديم که اين روز شبيه هيچکدام از روزهاي آغازين مدرسه در سال هاي گذشته نبود و کمتر والديني پيدا مي شد که عکس و فيلمي از فرزندان خود در اين روز با لباس مدرسه به اشتراک بگذارد، نه اينکه شوق اينکار نباشد، احترام و غم مادران مينابي که در زير آوار به دنبال فرزندان خود با لباس مدرسه بودند مانع از اين موضوع مي شد.

دانش آموزان ميناب فرزندان ايران بودند و غم مادران آن ها بر روي قلب تمامي ما سنگيني مي کند، 13 آبان امروز نيز همانند روز اول مهر 1405 متفاوت از هر 13 آباني هست که در سال هاي گذشته داشته ايم و در آن مراسم و برنامه هايي را به اجرا گذاشيم، امسال ما بزرگداشت 168 دانش آموزان پر پر شده در مدرسه شجره طيبه را نيز برگزار خواهيم کرد.

امروز ما با مشت هاي گره کرده در ميدان خواهيم بود و بار ديگر به جهانيان نشان خواهيم داد که عزم و اراده، جايگاه و منزلت شهادت بين مردم ايران از چه اهميتي برخوردار است، امروز به دشمنان خود نشان خواهيم داد که در آئين و فرهنگ کشور عزيزمان، ما از شهداي خود خداحافظي نمي کنيم و به آن مي گوئيم به اميد ديدار.

البته که ما شهداي خود را حاضر مي دانيم و همانطور که شهيد "آويني" سيد شهيدان اهل قلم فرمودند: پندار ما اين است که ما مانده ايم و شهدا رفته اند، اما حقيقت اين است که زمان ما را به خود برده و شهدا مانده اند را سرلوحه کار خود قرار داده ايم.

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