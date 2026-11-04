گروه استان‌ها - فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام گفت: استان ایلام در طول سال، به‌خصوص از مهرماه تا فروردین‌ماه، هرسال میزبان راهیان نور است و جبهه های ایران، جبهه‌ای بکر و دست‌نخورده است.

سید «صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، در حاشیه مراسم آغاز مرحله دانش‌آموزی راهیان نور در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان ایلام اظهار کرد: استان ایلام در دوران دفاع مقدس یکی از استان‌هایی است که رویدادهای بیشتری دارد و ما معمولاً سه رویداد را در سال برگزار می‌کنیم؛ یادمان چوار که جهانی است و مورد تأکید امام شهید بود، یادمان ولیعصر (عج) ، عملیات کربلای ۱ و طبیعتاً منطقه شهرانی که به نام محرم شناخته می‌شود.

وی افزود: در این منطقه عملیات‌های مختلفی صورت گرفته است، از فتح‌المبین گرفته تا والفجر ۶ و خود عملیات محرم. جاهای خوبی است و نزدیک‌ترین نقطه به کربلا نیز طبیعتاً همین دروازه عتبات عالیات و پایتخت خادمین، یعنی مهران، دهلران و ایلام است.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام تصریح کرد: استان ایلام در طول سال، به‌خصوص از مهرماه تا فروردین‌ماه، میزبان راهیان نور است و جبهه های ایران، جبهه‌ای بکر و دست‌نخورده است. من اینجا تقاضا دارم از همه کسانی که دل در گرو ایثار و ایثارگری دارند که حتماً از مناطق عملیاتی استان ایلام بازدید کنند.

وی با اشاره به آغاز مرحله دانش‌آموزی راهیان نور گفت: امروز هم توفیقی بود که به عنوان اولین روز و آغاز مرحله راهیان نور دانش‌آموزی، میزبان باشیم و در آستانه سالگرد عملیات محرم و روز ۱۳ آبان که روز استکبارستیزی است، دانش‌آموزانی که در سال ۵۷ با آمریکا مبارزه کردند.

سردار حسینی بیان کرد: امروز هم با آمریکا مبارزه می‌کنند و ما هم این افتخار را داریم که میزبان دانش‌آموزان باشیم که از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس هشت‌ساله بازدید می‌کنند.

وی از اصحاب رسانه تقدیر کرد و گفت: از اصحاب رسانه که در انعکاس مسائل و موضوعات در کنار ما هستند و شبانه‌روز انعکاس‌دهنده واقعیت‌ها هستند و از قاب دوربین و امکاناتی که در اختیارشان است، این رویدادها را منتشر می‌کنند قدردانی می کنیم.

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