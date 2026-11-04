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آخرین خبربرگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در ایلام، زیر باران رحمت، پای آرمان‌های انقلاب + فیلم
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در گفت و گو با تابناک مطرح کرد:

استان ایلام هرسال میزبان راهیان نور است /جبهه های ایران، بکر و دست‌نخورده است

گروه استان‌ها - فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام گفت: استان ایلام در طول سال، به‌خصوص از مهرماه تا فروردین‌ماه، هرسال میزبان راهیان نور است و جبهه های ایران، جبهه‌ای بکر و دست‌نخورده است.

نویسنده: مجتبی قیطاسی

کد خبر: 100000359تاریخ انتشار: 6 بازدید۰

فرمانده سپاه ایلام

 سید «صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، در حاشیه مراسم آغاز مرحله دانش‌آموزی راهیان نور در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان ایلام اظهار کرد: استان ایلام در دوران دفاع مقدس یکی از استان‌هایی است که رویدادهای بیشتری دارد و ما معمولاً سه رویداد را در سال برگزار می‌کنیم؛ یادمان چوار که جهانی است و مورد تأکید امام شهید بود، یادمان ولیعصر (عج) ، عملیات کربلای ۱ و طبیعتاً منطقه شهرانی که به نام محرم شناخته می‌شود.

وی افزود: در این منطقه عملیات‌های مختلفی صورت گرفته است، از فتح‌المبین گرفته تا والفجر ۶ و خود عملیات محرم. جاهای خوبی است و نزدیک‌ترین نقطه به کربلا نیز طبیعتاً همین دروازه عتبات عالیات و پایتخت خادمین، یعنی مهران، دهلران و ایلام است.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام تصریح کرد: استان ایلام در طول سال، به‌خصوص از مهرماه تا فروردین‌ماه، میزبان راهیان نور است و جبهه های ایران، جبهه‌ای بکر و دست‌نخورده است. من اینجا تقاضا دارم از همه کسانی که دل در گرو ایثار و ایثارگری دارند که حتماً از مناطق عملیاتی استان ایلام بازدید کنند.

وی با اشاره به آغاز مرحله دانش‌آموزی راهیان نور گفت: امروز هم توفیقی بود که به عنوان اولین روز و آغاز مرحله راهیان نور دانش‌آموزی، میزبان باشیم و در آستانه سالگرد عملیات محرم و روز ۱۳ آبان که روز استکبارستیزی است، دانش‌آموزانی که در سال ۵۷ با آمریکا مبارزه کردند.

سردار حسینی بیان کرد: امروز هم با آمریکا مبارزه می‌کنند و ما هم این افتخار را داریم که میزبان دانش‌آموزان باشیم که از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس هشت‌ساله بازدید می‌کنند. 

وی از اصحاب رسانه تقدیر کرد و گفت: از اصحاب رسانه که در انعکاس مسائل و موضوعات در کنار ما هستند و شبانه‌روز انعکاس‌دهنده واقعیت‌ها هستند و از قاب دوربین و امکاناتی که در اختیارشان است، این رویدادها را منتشر می‌کنند قدردانی می کنیم.

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اردو راهیان نورفرمانده سپاه استان ایلام

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