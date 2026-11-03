حضور ۲۵۰ شبه مردم کردستان در میدان، پیام اتحاد، همدلی و وفاداری به اسلام و میهن است+فیلم

گروه استان‌ها - معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور با اشاره به حضور نزدیک به ۲۵۰ شبه مردم کردستان در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، حتی در شرایط بارندگی و سرمای هوا، گفت: این حضور جلوه‌ای از همدلی، اتحاد و وفاداری مردم به میهن و اسلام عزیز است که روزبه‌روز مستحکم‌تر و پررنگ‌تر می‌شود.

ماموستا «احسن اداک»، معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج اظهار کرد: پیام مهمی که امروز از حضور مردم عزیز کردستان به جهان مخابره می‌شود، پیام همدلی، اتحاد و وفاداری به میهن و اسلام عزیز است.





وی افزود: مردم کردستان با حضور نزدیک به ۲۵۰ شب در میدان، در شرایط مختلف جوی از سرما و گرما گرفته تا بارندگی، پایبندی و وفاداری خود را به ارزش‌ها و آرمان‌هایشان نشان داده‌اند.

ماموستا اداک تأکید کرد: به لطف خداوند، این پیام هر روز مستحکم‌تر می‌شود و جلوه‌های اتحاد و همدلی مردم نیز روزبه‌روز زیباتر و پررنگ‌تر به نمایش درمی‌آید.

وی خاطرنشان کرد: ایستادگی مردم در چنین شرایطی نشان‌دهنده عمق پیوند و همبستگی آنان با میهن و ارزش‌های اسلامی است.

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