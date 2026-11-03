معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در گفتوگو با تابناک تأکید کرد؛
حضور ۲۵۰ شبه مردم کردستان در میدان، پیام اتحاد، همدلی و وفاداری به اسلام و میهن است+فیلم
گروه استانها - معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور با اشاره به حضور نزدیک به ۲۵۰ شبه مردم کردستان در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، حتی در شرایط بارندگی و سرمای هوا، گفت: این حضور جلوهای از همدلی، اتحاد و وفاداری مردم به میهن و اسلام عزیز است که روزبهروز مستحکمتر و پررنگتر میشود.
ماموستا «احسن اداک»، معاون فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج اظهار کرد: پیام مهمی که امروز از حضور مردم عزیز کردستان به جهان مخابره میشود، پیام همدلی، اتحاد و وفاداری به میهن و اسلام عزیز است.
وی افزود: مردم کردستان با حضور نزدیک به ۲۵۰ شب در میدان، در شرایط مختلف جوی از سرما و گرما گرفته تا بارندگی، پایبندی و وفاداری خود را به ارزشها و آرمانهایشان نشان دادهاند.
ماموستا اداک تأکید کرد: به لطف خداوند، این پیام هر روز مستحکمتر میشود و جلوههای اتحاد و همدلی مردم نیز روزبهروز زیباتر و پررنگتر به نمایش درمیآید.
وی خاطرنشان کرد: ایستادگی مردم در چنین شرایطی نشاندهنده عمق پیوند و همبستگی آنان با میهن و ارزشهای اسلامی است.
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