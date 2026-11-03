شهدای کودک و نوجوان، الگوهای ماندگار ایثار و شهادت برای نسل امروز هستند

گروه استان‌ها ـ جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدای کودک و نوجوان گفت: شهدای کم‌سن‌وسال با شناخت حقیقت و انتخاب مسیر الهی، نشان دادند که سن و سال مانعی برای رسیدن به قله‌های کمال و جاودانگی نیست و نام آنان باید به‌عنوان الگوهای ماندگار در جامعه ترویج شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سردار «حسن عسکری»، جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، در نخستین اجلاسیه شهدای کودک استان کردستان که در راستای کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید مظلوم استان برگزار شد، ضمن خیرمقدم به مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور و معاون وزیر، نماینده ولی‌فقیه در استان و سایر مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا، اظهار کرد: این اجلاسیه در چارچوب برنامه‌های کنگره ملی شهدای استان و با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف در حال برگزاری است.

وی با اشاره به روند برگزاری اجلاسیه‌های شهرستانی، قشری، موضوعی و یگانی افزود: با حمایت‌ها و رهنمودهای نماینده ولی‌فقیه در استان به‌عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری کنگره، استاندار کردستان به‌عنوان رئیس ستاد و پیگیری‌های فرمانده سپاه بیت‌المقدس به‌عنوان دبیر کنگره، برنامه‌ها مطابق زمان‌بندی در حال اجراست و اجلاسیه پایانی نیز در پایان سال برگزار خواهد شد.

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به مظلومیت شهدای کودک و نوجوان در مقاطع مختلف تاریخی تصریح کرد: امروز به یاد کودکانی گرد هم آمده‌ایم که در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه قربانی جنایات استکبار جهانی شدند؛ کودکانی که با وجود سن کم، به چهره‌هایی تاریخ‌ساز تبدیل شدند.

عسکری با اشاره به شخصیت‌هایی همچون شهید حسین فهمیده و شهید بهنام محمدی بیان کرد: این شهدا با وجود سن پایین، به الگوهایی ماندگار در جامعه تبدیل شدند و مسیر سعادت و کمال را به نسل‌های بعد نشان دادند.

وی ادامه داد: شهدای کودک و نوجوان در سنین کم، حقیقت زمانه خود را شناختند و آگاهانه در مسیری حرکت کردند که به جاودانگی آنان انجامید؛ آنان ثابت کردند که سن و سال معیار سنجش بزرگی انسان و حرکت در مسیر کمال الهی نیست.

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر مسئولیت امروز جامعه در قبال نسل‌های آینده خاطرنشان کرد: وظیفه ماست که نام و یاد این شهدا را زنده نگه داریم و در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هر آنچه در توان داریم به کار بگیریم؛ چراکه فرهنگ ایثار و شهادت ضامن بقای جامعه ماست.

وی در پایان با قدردانی از حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و شرکت‌کنندگان در این اجلاسیه، بر ضرورت استمرار برنامه‌های فرهنگی و تبیینی برای معرفی سیره و آرمان‌های شهدای کودک و نوجوان تأکید کرد.

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