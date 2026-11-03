جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان تأکید کرد؛
شهدای کودک و نوجوان، الگوهای ماندگار ایثار و شهادت برای نسل امروز هستند
گروه استانها ـ جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با تأکید بر ضرورت زنده نگهداشتن یاد و نام شهدای کودک و نوجوان گفت: شهدای کمسنوسال با شناخت حقیقت و انتخاب مسیر الهی، نشان دادند که سن و سال مانعی برای رسیدن به قلههای کمال و جاودانگی نیست و نام آنان باید بهعنوان الگوهای ماندگار در جامعه ترویج شود.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سردار «حسن عسکری»، جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان، در نخستین اجلاسیه شهدای کودک استان کردستان که در راستای کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید مظلوم استان برگزار شد، ضمن خیرمقدم به مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور و معاون وزیر، نماینده ولیفقیه در استان و سایر مسئولان و خانوادههای معظم شهدا، اظهار کرد: این اجلاسیه در چارچوب برنامههای کنگره ملی شهدای استان و با همکاری و همافزایی دستگاههای مختلف در حال برگزاری است.
وی با اشاره به روند برگزاری اجلاسیههای شهرستانی، قشری، موضوعی و یگانی افزود: با حمایتها و رهنمودهای نماینده ولیفقیه در استان بهعنوان رئیس شورای سیاستگذاری کنگره، استاندار کردستان بهعنوان رئیس ستاد و پیگیریهای فرمانده سپاه بیتالمقدس بهعنوان دبیر کنگره، برنامهها مطابق زمانبندی در حال اجراست و اجلاسیه پایانی نیز در پایان سال برگزار خواهد شد.
جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با اشاره به مظلومیت شهدای کودک و نوجوان در مقاطع مختلف تاریخی تصریح کرد: امروز به یاد کودکانی گرد هم آمدهایم که در دوران دفاع مقدس هشتساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه قربانی جنایات استکبار جهانی شدند؛ کودکانی که با وجود سن کم، به چهرههایی تاریخساز تبدیل شدند.
عسکری با اشاره به شخصیتهایی همچون شهید حسین فهمیده و شهید بهنام محمدی بیان کرد: این شهدا با وجود سن پایین، به الگوهایی ماندگار در جامعه تبدیل شدند و مسیر سعادت و کمال را به نسلهای بعد نشان دادند.
وی ادامه داد: شهدای کودک و نوجوان در سنین کم، حقیقت زمانه خود را شناختند و آگاهانه در مسیری حرکت کردند که به جاودانگی آنان انجامید؛ آنان ثابت کردند که سن و سال معیار سنجش بزرگی انسان و حرکت در مسیر کمال الهی نیست.
جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با تأکید بر مسئولیت امروز جامعه در قبال نسلهای آینده خاطرنشان کرد: وظیفه ماست که نام و یاد این شهدا را زنده نگه داریم و در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هر آنچه در توان داریم به کار بگیریم؛ چراکه فرهنگ ایثار و شهادت ضامن بقای جامعه ماست.
وی در پایان با قدردانی از حضور مسئولان، خانوادههای معظم شهدا و شرکتکنندگان در این اجلاسیه، بر ضرورت استمرار برنامههای فرهنگی و تبیینی برای معرفی سیره و آرمانهای شهدای کودک و نوجوان تأکید کرد.
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