۲۴۷ شب ایستادگی در سنندج؛ باران هم حریف اراده مردم نشد + فیلم

گروه استان‌ها - اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی، برای دویست‌وچهل‌وهفتمین شب متوالی در میدان آزادی سنندج برگزار شد؛ حضوری که حتی بارش باران نیز نتوانست مانع تداوم آن شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، شامگاه دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه، میدان آزادی سنندج بار دیگر میزبان اقشار مختلف مردم بود؛ مردمی که با وجود بارش باران، با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران در این اجتماع حضور یافتند و بر همدلی، وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.





شرکت‌کنندگان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای جبهه مقاومت، بر تداوم راه شهدا و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

سخنران این مراسم نیز با اشاره به نقش مردم در تقویت سرمایه اجتماعی و حفظ امنیت کشور، استمرار این اجتماعات را نشانه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همراهی مردم با مسائل ملی دانست.

باران می‌بارید، اما میدان آزادی همچنان شاهد حضور مردمی بود که پس از ۲۴۷ شب، قرار خود را فراموش نکرده‌اند؛ حضوری که به جلوه‌ای از همدلی و مشارکت اجتماعی در سنندج تبدیل شده است.

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