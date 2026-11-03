گروه استان‌ها - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از برگزاری بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن کریم در شش حوزه امتحانی استان خبر داد و گفت: ۹۸۶ نفر در این آزمون شرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، دومین جلسه ستاد برگزاری بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن کریم استان، امروز ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور «علی‌اصغر دریایی»، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان برگزار شد.

در این جلسه، احکام اعضای ستاد و شرح وظایف آنان ابلاغ شد و برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری این دوره از آزمون مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر ستاد برگزاری آزمون اعلام کرد: آزمون سراسری قرآن کریم روز ۲۸ دی‌ماه در شش حوزه امتحانی سنندج، مریوان، کامیاران، قروه، دیواندره و سقز برگزار می‌شود و ۹۸۶ نفر در آن شرکت خواهند کرد.

همچنین آزمون‌های الکترونیکی متناسب با رشته‌های مربوط، از یکم تا پنجم آذرماه برگزار خواهد شد.

در ادامه این نشست، احکام مسئولیت اعضای ستاد نیز صادر شد؛ بر این اساس، «زبیر حسین‌پناهی» به‌عنوان مسئول کمیته پشتیبانی، «بهزاد کیامهر» مسئول کمیته حراست، «ماجد رموزی» مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی، «فرید عزت‌پور» مدیر اتحادیه مؤسسات قرآنی به‌عنوان مسئول کمیته ارتباطات مردمی و «کامل گلباغی» به‌عنوان دبیر ستاد منصوب شدند.

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