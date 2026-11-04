خروش استکبارستیزی در خیرآباد ورامین؛ ۱۳ آبان به روایت حضور پرشور مردم + فیلم

گروه استان‌ها - راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، مسئولان و خانواده‌ها در منطقه خیرآباد شهرستان ورامین برگزار شد و شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهای انقلابی، بر حمایت از میهن و ایستادگی در برابر استکبار جهانی تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، همزمان با فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، راهپیمایی این روز با حضور پرشور اقشار مختلف مردم و مسئولان در منطقه خیرآباد شهرستان ورامین برگزار شد.





در این مراسم، مردم با حضور در مسیر راهپیمایی و سردادن شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا» و دیگر شعارهای استکبارستیزانه، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی، دفاع از استقلال کشور و حمایت از میهن تأکید کردند.

مصطفی قاسمی، مسئول هماهنگی امور بخشداری مرکزی شهرستان ورامین، به همراه جمعی از مسئولان محلی و اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور داشتند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی، ۱۳ آبان را نمادی از ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های استکباری دانستند.

این مراسم با حضور خانواده‌ها، جوانان و دیگر اقشار مردمی، جلوه‌ای از همبستگی و مشارکت اجتماعی مردم منطقه خیرآباد را به نمایش گذاشت.