ایلام





وی افزود: بر اساس این هشدار، استان در این بازه زمانی شاهد رگبار باران، رعدوبرق، در برخی ساعات توفان تندری و صاعقه، وزش باد شدید لحظه‌ای، احتمال تگرگ در مناطق مستعد و کاهش دما خواهد بود.





مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام،با اشاره به پیامدهای احتمالی این سامانه .تصریح کرد: آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها، لغزندگی و اختلال در تردد جاده‌ای، کاهش دید ناشی از بارش و مه، احتمال ریزش‌های جاده‌ای و آسیب به تأسیسات، محصولات کشاورزی و سازه‌های سبک از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.





وی از فرمانداران و دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران خواست با حفظ آمادگی عملیاتی، نسبت به بررسی و آماده‌سازی تجهیزات و ماشین‌آلات، پاک‌سازی و لایروبی جداول، پل‌ها و مسیل‌ها پیش از آغاز بارش‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی اقدام کنند. وی همچنین از شهروندان خواست از تردد و اتراق در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها، فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی و صعود به ارتفاعات در مدت فعالیت سامانه خودداری کنند و هنگام رانندگی، به‌ویژه در محورهای کوهستانی، احتیاط لازم را به عمل آورند.





پاکدل‌نژاد تأکید کرد: آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی مردم، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و کاهش خسارات ناشی از این سامانه بارشی دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان«علی‌محمد پاکدل‌نژاد» مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام، با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۵ از سوی اداره‌کل هواشناسی استان، اظهار کرد:فعالیت سامانه بارشی در ایلام از روز پنج‌شنبه ۱۴ آبان تا اواخر وقت یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ شروع می شود.