خیابان به فناوری نوین قدرت نرم جمهوری اسلامی تبدیل شده است

گروه استان‌ها ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدهادی صالح‌پرور، استاد حوزه علمیه قم، در سخنرانی خود در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، با اشاره به استمرار حضور مردم در صحنه، این اجتماعات را پدیده‌ای اجتماعی و فرهنگی دانست و تأکید کرد: خیابان به یکی از ظرفیت‌های مهم قدرت نرم جمهوری اسلامی تبدیل شده و حضور آگاهانه، وحدت و همبستگی مردم می‌تواند در تقویت اقتدار ملی نقش‌آفرین باشد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدهادی صالح‌پرور» استاد حوزه علمیه قم، در سخنرانی خود در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره جنگ فرهنگی اظهار کرد: جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته با تکیه بر ظرفیت‌هایی همچون راهیان نور، پیاده‌روی اربعین، اعتکاف، اردوهای جهادی و اجتماعات مردمی، توانسته است بسترهای گسترده‌ای برای انتقال فرهنگ ایثار، معنویت و مقاومت ایجاد کند.

وی افزود: امروز اجتماعات شبانه و حضور مستمر مردم در خیابان را می‌توان شکل تازه‌ای از این ظرفیت اجتماعی دانست؛ پدیده‌ای که به گفته وی، جلوه‌هایی از همبستگی، ایمان و مشارکت عمومی را به نمایش گذاشته است.

حضور مردم، پشتوانه اقتدار کشور است

این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به پیام رهبر انقلاب درباره نقش مردم در صحنه تصریح کرد: حضور و قدرت اجتماعی مردم، پشتوانه‌ای مهم برای کارآمدی دستگاه‌های مختلف کشور است و مسئولان نیز باید شأن اصلی خود، یعنی خدمت به مردم، را در اولویت قرار دهند.

صالح‌پرور چهار محور را برای استمرار و تقویت این حرکت اجتماعی برشمرد و گفت: یاد خدا و توسل، حفظ وحدت میان اقشار مختلف جامعه، حضور مؤثر در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و کمک و یاری متقابل مردم، از مهم‌ترین مؤلفه‌های این مسیر است.

وحدت شیعه و سنی؛ جلوه‌ای از همبستگی ملی

وی با اشاره به خاطره دیدار با خانواده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، به میزبانی خانواده‌ای اهل سنت از شهرستان سراوان پرداخت و گفت: محبت و ارادت این خانواده به رهبر انقلاب و علاقه دختر شهیدشان به دیدار با ایشان، جلوه‌ای از پیوند عمیق عاطفی و اعتقادی میان اقوام و مذاهب مختلف ایران بود.

وی همچنین با یادآوری نام شهیده فاطمه داورزهی در ایام فاطمیه، بر جایگاه وحدت و همدلی میان شیعه و سنی تأکید کرد و افزود: سرمایه اصلی کشور، همین پیوندهای انسانی، اعتقادی و ملی است.

خیابان؛ بستری برای همدلی و خدمت اجتماعی

صالح‌پرور با اشاره به برنامه‌های متنوعی که در اجتماعات مردمی برگزار می‌شود، اظهار کرد: این حضورها صرفاً به بیان شعار محدود نیست و می‌تواند بستری برای فعالیت‌های فرهنگی، آموزش، ازدواج آسان، کمک‌های مؤمنانه، برنامه‌های مذهبی، تقویت امید اجتماعی و خدمت به نیازمندان باشد.

وی با بیان اینکه استمرار چنین اجتماعاتی می‌تواند به شکل‌گیری فرهنگ مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی کمک کند، افزود: مردم در کنار یکدیگر می‌توانند ظرفیت‌های تازه‌ای برای حل مسائل و تقویت همبستگی جامعه ایجاد کنند.

سه مرحله برای تداوم حرکت اجتماعی

این استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود، روند شکل‌گیری اجتماعات شبانه را در سه مرحله جرقه و آغاز، تثبیت و سپس رشد و بالندگی توصیف کرد و گفت: تداوم این مسیر نیازمند برنامه‌ریزی، مشارکت عمومی و تبدیل ظرفیت‌های مقطعی به فعالیت‌های پایدار اجتماعی است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ امید، پرهیز از اختلاف‌افکنی و تقویت روحیه همدلی خاطرنشان کرد: اجتماعات مردمی زمانی می‌توانند به نتایج مثبت و ماندگار برسند که بر پایه وحدت، معنویت، حضور مؤثر و یاری‌رساندن به یکدیگر شکل بگیرند.

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