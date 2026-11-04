دشمن به دنبال تفرقه میان مردم است

گروه استان‌ها ـ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی و اسلامی گفت: دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های نظامی و فشارهای اقتصادی، امید خود را به ایجاد تفرقه در صفوف متحد مردم بسته است و امروز بیش از هر زمان دیگری باید مراقب توطئه‌های تفرقه‌افکنانه باشیم.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «برومند رازیانی»، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان، در مراسم گرامیداشت ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز در شهرستان سقز، با اشاره به مناسبت‌های تاریخی این روز، اظهار کرد: ۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم تاریخی شامل قیام مردم علیه لایحه کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۲، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است که هر یک نمادی از مبارزه ملت ایران با سلطه‌طلبی و استکبار جهانی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به دشمنی مستمر آمریکا با ملت ایران افزود: از کودتای ۲۸ مرداد و حمایت از رژیم پهلوی تا تحریم‌های چندین‌ساله، توطئه‌های داخلی، جنگ تحمیلی و تجاوزات اخیر، همواره تلاش شده است استقلال و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با مانع مواجه شود؛ اما ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و توان داخلی در برابر این فشارها ایستادگی کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با استناد به آیات قرآن کریم، بر وعده نصرت الهی برای مؤمنان تأکید کرد و گفت: خداوند در قرآن وعده داده است که اگر دشمنان با اهل ایمان وارد مقابله شوند، سرانجام عقب‌نشینی خواهند کرد و این سنت الهی تغییرناپذیر است.

رازیانی با اشاره به نگرانی‌ها درباره شرایط سیاسی، اقتصادی و احتمال تکرار درگیری‌ها تصریح کرد: نباید در شرایط دشوار دچار تردید و ناامیدی شویم؛ چراکه حفظ ایمان، اعتماد به وعده الهی و تقویت وحدت، از مهم‌ترین عوامل عبور از مشکلات است.

وی در ادامه، تفرقه‌افکنی را یکی از محورهای اصلی تلاش دشمن برای تضعیف جامعه دانست و خاطرنشان کرد: امروز دشمن که در عرصه‌های مختلف نظامی و فشارهای اقتصادی و دریایی به اهداف خود نرسیده است، امید دارد با ایجاد اختلاف میان مردم به اهدافش دست پیدا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان با هشدار نسبت به اختلاف‌افکنی میان مذاهب، اقوام و جریان‌های سیاسی گفت: دشمن یک روز با دامن زدن به اختلاف شیعه و سنی، روز دیگر با طرح مسائل قومی و در مقاطع دیگر با اختلافات سیاسی به دنبال تضعیف انسجام ملی است؛ بنابراین هر فردی که آگاهانه یا ناآگاهانه وحدت جامعه اسلامی را خدشه‌دار کند، در مسیر تحقق اهداف دشمن حرکت می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از اختلافات و حفظ همدلی میان اقشار مختلف جامعه، اظهار کرد: همان‌گونه که رهبر انقلاب بر دوری از اختلافات تأکید کرده‌اند، امروز باید با حفظ وحدت، ایمان و همبستگی، زمینه تقویت اقتدار کشور را فراهم کنیم.

رازیانی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم وحدت و انسجام مردم و اتکا به نصرت الهی، شاهد پیروزی و سربلندی ایران اسلامی و ناکامی دشمنان باشیم.

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