گروه استان‌ها - تیم یاسام کردستان، تنها نماینده استان در لیگ برتر مینی‌فوتبال بانوان کشور، با کسب پیروزی مقابل شهرداری بهشهر، جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی و جمع چهار تیم برتر این رقابت‌ها را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، رقابت‌های لیگ برتر مینی‌فوتبال بانوان کشور از ۱۰ آبان‌ماه به میزبانی شهرستان بهشهر در استان مازندران آغاز شده و ۱۵ تیم در دو گروه هشت و هفت تیمی برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

بر اساس برنامه مسابقات، در پایان مرحله گروهی از هر گروه دو تیم برتر به مرحله نیمه‌نهایی صعود می‌کنند.

تیم یاسام کردستان به‌عنوان تنها نماینده استان در این رقابت‌ها، در گروه نخست با تیم‌های دختران بهشهر، لالی خوزستان، اتحاد اصفهان، اتحاد آتنا اصفهان، کمند آمل، شهروند محمودآباد و شهدای مدافع حرم آذربایجان هم‌گروه است.

دختران کردستانی در ادامه رقابت‌های خود، ابتدا با نتیجه چهار بر صفر مقابل تیم نصر کهتویه شکست خوردند، اما در دیدار مقابل تیم شهرداری بهشهر با ارائه نمایشی قابل‌قبول، به پیروزی چهار بر سه دست یافتند و حضور خود را در جمع چهار تیم برتر مسابقات قطعی کردند.

صعود یاسام کردستان به مرحله نیمه‌نهایی، دستاوردی ارزشمند برای فوتبال بانوان استان به شمار می‌رود و امیدها برای درخشش نماینده کردستان در ادامه این رقابت‌ها را افزایش داده است.

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